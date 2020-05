El peculiar personaje peruano, “Robotín”, también se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus o Covid-19 y por ello ha tenido que reinventarse.

Para canal N, “Robotín” contó que ahora se está dedicando a la desinfección de viviendas, las cuales lo hace con todas las medidas de seguridad.

“Sí, me he visto afectando y por eso me estoy recurciando, generando dinerito con el tema de la desinfección”, contó este personaje que normalmente lo podías ver por el Centro de Lima.

“Robotín” contó que trabaja con una empresa, la cual se encarga de darle todos los implementos. “Yo trabajo con una empresa, ellos me dan todos los instrumentos y me gano mi dinerito”, agregó.

Finalmente, “Robotín” contó que va con este traje para los que quieren tomarse una foto, pero con la distancia prudente en tiempos de Covid-19.

