El número de contagios por coronavirus (COVID-19) en el Perú sigue en aumento, y dependerá del esfuerzo de todos para que en esta nueva ampliación de cuarentena, que quizás sea la última, este virus no siga cobrando más víctimas.

Es por ello que el Gobierno ha pedido mantener algunas medidas, que cada uno debe cumplir a conciencia, para poder ganar esta guerra contra la pandemia.

Aquí te mencionamos algunas de estas normas que debes tomar en cuenta.

RECOMENDACIONES.

Lo más primordial es acatar con la orden de aislamiento obligatorio. Si hay que comprar víveres, productos farmacéuticos y hacer trámites financieros, solo debe salir una persona por familia, de lunes a sábado. Los domingos nadie sale. Busca que estos lugares estén cerca de tu domicilio, para que puedas trasladarte a pie, y hazlo una vez por semana.

Usa de manera obligatoria la mascarilla cuando salgas de tu casa y estés en un lugar público. Respeta el mínimo de un metro de distancia, a fin de evitar la aglomeración de personas.

Evita ir a mercados donde se concentre mucha gente.

Solo podrás trasladarte a tu centro laboral con un pase, si trabajas en centros de salud, bancos, farmacias, grifos, medios de comunicación, centrales telefónicas, abastecimiento de productos de primera necesidad, limpieza pública, hoteles y centros de alojamiento.

Si tienes mascota, llévalo cerca de tu casa para que haga sus necesidades, y que esto sea máximo por 5 minutos.

Cumple con la orden de inmovilización social obligatoria, lo que significa que no debes movilizarte por la calle entre las 6:00 p.m. y las 4:00 a.m. En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto el horario es de 4:00 p.m. a 4:00 a.m.

Las personas que incumplan las medidas dispuestas por el Gobierno recibirán multas que oscilarán entre los S/86 y los S/430, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

Cumpliendo estas recomendaciones, ayudaremos a controlar esta pandemia. Juntos lo lograremos.

