Un trabajador de limpieza con síntomas de coronavirus o Covid-19, identificado como Julián Quinto Canchanya, de 58 años, ha desaparecido tras salir de su vivienda en el distrito de Ate.

Según contaron sus familiares en RPP Noticias, el hombre tiene fiebre, dolores de cuerpo y tos y estaba aislado en un cuarto de su casa, pero decidió abandonar la vivienda sin avisarles a fin de evitar contagiarlos.

Tras esperar 24 horas y no recibir información sobre su ubicación, la familia de Julián Quinto Canchanya decidió denunciar su desaparición.

“El día sábado desaparece, el domingo hago la denuncia. Lo que ha pensado es no contagiar a su familia y se a ido. O se ha sentido mal y me voy al hospital. Eso es lo que estamos pensando porque hasta la fecha no hallamos su paradero”, expresó su hija para RPP Noticias.

Julián Quintoera trabajador de limpieza de una casa, pero debido a la pandemia del coronavirus o Covid-19, se quedó sin trabajo.

