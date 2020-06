El ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que el Minsa y EsSalud realizarán auditorias concurrentes en las clínicas privadas para garantizar la atención de pacientes de coronavirus (COVID-19).

Cabe indicar que el último miércoles el Gobierno y las clínicas privadas llegaron a un acuerdo para fijar una tarifa respecto al monto que se cobrará por la atención a los pacientes con esta enfermedad.

“Hemos quedado en hacer auditorias concurrentes para garantizar la atención de los pacientes en las clínicas, según los protocolos del Minsa. Esto es algo que ha surgido desde ambas partes. Tenemos que garantizar no solo que se le dé atención médica, sino que se le brinde al paciente todo lo que necesita antes de conseguir el alta”, aseveró a Canal N.

El Ministro de Salud señaló que los pacientes de COVID-19 pueden ser derivados desde un hospital hacia una clínica privada o asistir directamente a un establecimiento de salud particular.

Explicó que ya están trabajando en una base de datos que permita identificar las unidades de cuidados intensivos que estén más cerca a cada paciente.

“Ambos mecanismos están contemplados, tanto cuando no haya camas en el hospital y sean derivados como también la atención privada directa, lo que vamos a hacer es un tablero de control en el que se vea dónde hay una UCI más cerca y se le pueda llevar, no podemos demorar en la atención. No puede pasar que se den vueltas en la ciudad buscando una cama”, señaló.

Al ser consultado sobre si las deudas que los pacientes o sus familiares contrajeron producto de la atención en las clínicas sería asumida por el sector Salud, Zamora precisó que si bien este es el objetivo, no puede garantizarlo todavía pues debe revisarse el marco legal.

“El acuerdo establece un proceso de revisión de pago de quienes fueron diagnosticado con COVID-19. Esto está sujeto a los montos de las clínicas así como a su estructura de costos. El objetivo es que las familias no asuman el gasto, pero esto tiene que ajustarse a la ley, tenemos que revisar el procedimiento”, manifestó.

