A través de su cuenta de Facebook, el doctor Paul Chávarry, sospechoso de tener el coronavirus, contó que se encuentra mejor de salud en su quinto día de cuarentena y envió un mensaje.

“Aquí en Perú y quinto día de aislamiento, la fiebre ha cedido y estoy a la espera de mis resultados que aún no se me entrega”, contó el médico, quien siendo responsable decidió aislarse.

Seguidamente dijo sentirse indignado con la población que sigue sin hacer caso omiso a la cuarentena dada por el presidente Martín Vizcarra.

“Estoy preocupado por la población que hace caso omiso. El personal de salud está haciendo lo mejor y tú haces caso omiso, ni siquiera acatas la cuarentena, el toque e queda, te vas a fiesta. Ahora estamos en el quinto día con muertes y pacientes e UCI y hospitalizados y gracias a tu colaboración que no acataste la cuarentena, que no hiciste casos. Siéntete culpable de todo lo que has hecho”, dijo le joven galeno en su video.

Por eso, pidió una vez más a la población para que se quede en su casa, pues son tan solo 15 días.

“Tan solo te piden que te quedes en casa y que no lo hagas es lo que más cólera da. Sacas a sacar a tu perro, te vas a la casa de tu enamorado, te vas a tomar con tu amigo. Tan solo se te pide 15 días, pero como tú no haces casos, quizá se prorrogue. No salgas de tu casa”, finalizó.

