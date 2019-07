Corte de agua: se restableció el servicio en Lima | VÍDEO

El Ministro de Vivienda, Miguel Estrada, y personal de Sedapal anunciaron que se está restableciendo el agua en Lima. Comentaron que el tiempo para que llegué será variable.

Primero los distritos bajos como el Callao, San Miguel y Magdalena serán los primeros en recibir el agua, mientras que los más altos como Breña, La Victoria, Jesús María o Lince tendrán mayor demora. Esto por un tema de topografía, explicó.

En ese mismo momento se dio la apertura de las válvulas que se dirigen a la a la matriz. Señalaron, además, que este es un sistema de gravedad por lo que quienes viven en pisos altos no tendrán agua de manera inmediata.

Por su lado, uno de los representantes de Sedapal señalaron que el servicio se irá restableciendo de a pocos. Del mismo modo, hizo un llamado a las personas que conserven y hagan buen uso del agua que tienen almacenada para cuidar el medio ambiente.

Finalmente, comentaron que esto no merita un descuento, ya que Sedapal cobra por lo usado, si no usaste agua, no hay por qué cobrar de más. Cabe resaltar que Lima es una ciudad extensa de 109 kilómetros de extremo a extremo y bajo la ciudad hay más de 26 mil kilómetros de tubería de agua y desagüe.