La empresa Enel informó que desde este miércoles 23 de junio hasta el viernes habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Miércoles 23 de junio

JESÚS MARÍA 08:00 – 17:00

Av San Felipe cdra 5, 6, ca Estados Unidos cdra 6, calle Wiracocha cdra 21, Huiracocha cdra 19, 20, 21, Jr Nicaragua cdra 1.

CALLAO 09:00 – 16:30

Calle Epsilon esq. av. Omicron, ca Omicron cdra 3, Epsilon cdra 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 16:00

Asoc. Juan Velasco Alvarado mz c, Benjamin Quiroga cdra 3, 4, ca m. Cumpa Puinga cdra 9, calle Eloy Reategui cdra 8, 9, Cohaila cdra 8, 9, Jesus Vera cdra 9, jr Eusebio Gálvez cdra 3, Melchor Cumpa cdra 8, 9, urb. San German 2da etapa mz a1, b1, c1, d1, e1, y, z, urb. San German mz a1, b1, c1, d1, e1, y, z, Ventura Huaman cdra 8, 9.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

A.h. Centro Agropecuario mz a, b, c, ah. Asoc Viñas del Nacer mz a, b, c, ah. cp.Aan Antonio p. Piedra mz b, asoc de Prop Villa los Robles de Puente Piedra mz a, b, c, d, asoc de Viv Las Palmas de Copacabana mz a, b, e, f, asoc de los Frutales del Norte mz a, b, d, f, g, h, i, i1, asoc. Copacabana mz 5, asoc. de Prop. Los Portales de Puente Piedra mz a, b, c, d, asoc. Prop los Portales mz a, b, c, d, Asoc. Prop. Portales de Copacabana mz a, b, d, Asoc. Virgen de Copacabana mz b, c, d, e, f, g, h, Asoc. viv. Centro Agrop. La grama mz a, asoc. prop. Huertos de Copacabana mz b, c, ca las fresas cdra 1,3, Centro Agropecuario Copacabana mz a, b, Coop. Copacabanamz a, c, m parcela 2 - l unico ex Copacabana valle Chillon, proviv rosario de Copacabana mz a, b, d, e, proviv Santa Beatriz ii etp mz c, d, av Mariategui 1237.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

A.h. El Huascaran mz a, a1, b, b1, c, c1, d, d1, e, e1, f, f1, g, g1, h, h1, i, i1, j, j1, k1, l1, ll1, m1, A.h. Ampliacion Belen mz p, q, a.h. Hijos de Jerusalen mz a, b, d, f, h, i, l, m, p, A.h. Pueblo unificados sct Santiago Antunez de Mayolo mz e, e1, e2, a.h. Santiago Antunez de Mayolo mz a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, a.h. Virgen de Fátima de Jerusalén mz j, l, m, Asoc de Feliz Amanecer mz a, b, c, otros pueblos unificados sect Santiago Antunez de Mayolo mz a, p.i. hijos de Jerusalen sct Santiago Antunez de Mayolo mz a, b, c, d, h, i, j, k, m, n, p, q, r, s, ps Haya de la Torre cdra 1.

Jueves 24 de junio

CALLAO 09:00 – 15:30

Antares cdra 3, 4, 5, Antares Norte cdra 3, 4, 5, Antares sur cdra 3, 4, 5, ca Adriana Buendia cdra 1, calle Lorenzo de Villaseca cdra 2, 3, 4, 5, ceres cdra 1 ,2, l de Villaseca Norte cdra 5, l de Villaseca sur cdra 5, la pedrera cdra 1, 2, 3, las estrellas cdra 1, mercado Ventura Rossi puesto 82 zona a, monitor Huascar cdra 2, 3, 4, 5, monitor Huascar norte cdra 2, 5, 6, monitor Huascar sur cdra 2, 5, 6, Morro de Arica cdra 5, morro solar cdra 1, Paseo las Estrellas cdra 1, Ricardo Bentin cdra 6, San Antonio cdra 2, 3, 4, 5, San Antonio este cdra 5, San Antonio Oeste cdra 5, San Lucas cdra 2, 3, ub.v. Rossi pje.Don Santiago cdra 1.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.h. Cueva los Tallos mz a, a1, b, b1, c, c1, d, d1, e, e1, f, f1, g, g1, h, k, l, m, q, r, s, t, u, v, w, x, z, a.h. El Golfo de Ventanilla mz i, aa hh el golfo mz f.

Viernes 25 de junio

VENTANILLA 08:30 – 18:30

A.h. 12 de Octubre mz a, a1, a2, b, b1, c, c1, d, d1, e, e1, f, f1, g, g1, h, h1, i, i1, j, j1, k, k1, l, l1, m, m1, n, n1, ñ, o, o1, p, p1, q, q1, r, r1, r2, s, s1, t1, u, u1, v, v1, w, w1, x, x1, y, y1z, z, z1, z2, a.h. Amp El Golfo de Ventanilla mz y, y1, y2, a.h. Felix Moreno Caballero ii mz m, a.h. Hijos de luya 1ra. etapa mz q, v, a.h. Monte Sion mz a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, A.h. Nuevo Progreso mz a, a1, a2, b, c, c1, c2, d, d1, d2, e, e1, e2, f, f1, f2, g, g1, g2, h, h1, i, i1, i2, j, j1, j2, k2, l, l2, m, m2, o, p, q, s, t, t1, u, u1, v, v1, w, x, x1, y, y1, z, z1, a.h. Villa los Reyes 4to sector mz a, a1, b, b1, c, d, e, a.h.m. Villa los reyes ii et. mz a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, a.h.m. Villa los Reyes mz a, b, b1, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, n1, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, z1, z2, asoc. Las Dalias mz b, av cuatro cdra 5.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.