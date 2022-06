A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 6, hasta el domingo 12 de junio, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

LUNES 6 DE JUNIO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

09:00 – 16:00

A.H. ENRIQUE MONTENEGRO MZ W, Y, JR. MAR DEL NORTE CDRA 48.

CARABAYLLO

09:30 – 17:30

C.P. LA MOLINA SAN DIEGO AV. HUARANGAL CDRA 23, MZ A, A2, B, C, D, E, G, H, J, K, M, A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE MZ X1, CERAMICOS LARSA.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

09:30 – 10:30

URB. ZARATE AV. CHINCHAYSUYO CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 8, MZ J, K, N, AV. GRAN CHIMU CDRAS 7, 8, AV, MIGUEL CHECA CDRA 7, AV. PIRAMIDE DEL SOL CDRAS 1, 7, CALLE COLLASUYO CDRAS 2, 4, 5, 8, CALLE HUILLCA QUIRO CDRA 4, MZ W, W3, CALLE LOS AMAUTAS CDRAS 7, 8, CALLE LOS CHASQUIS CDRA 4, 8, CALLE TUPAYAURI CDRA 5, CALLE VARA DE ORO CDRAS 3, 4, 5, 8, CALLE VILLAC UMU CDRAS 8, 9, MZ Ñ, CALLE YACHAYHUASI CDRA 4, JR. ANTISUYO CDRAS 2, 4, 5, 7, JR. CAJAMARQUILLA CDRAS 8, 9, MZ O, JR. CONTIUSYO CDRAS 2, 4, JR. TAHUANTINSUYO CDRA 7, 8, MZ G, G4, JR. TIAHUANACO CDRA 7, 8, 9, MZ T3, PASAJE CHASQUIS CDA 8.

COMAS

10:00 – 17:00

URB. LOS PARQUES DE COMAS AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS 8, 10, MZ B, CALLE S/N CDRAS 8, 10, PASAJE PRIVADO CDRA 8.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

11:30 – 12:30

URB. ZARATE CALLE SUNTUR PAUCAR CDRA 5, JR. CAJAMARQUILLA CDRAS 5, 10, 11, JR. LA CANTUTA CDRA 5, MZ D, JR. VILLAC UMO CDRA 11, MZ D, D5.

PUENTE PIEDRA

11:30 – 13:00

ASOC. LA LINEA AV. PANAMERICANA NORTE MZ A, ASOC. GRAMADAL AV. PANAMERICANA NORTE MZ A, ASOC. LOS LIRIOS DEL GRAMADAL AV. PANAMERICNA NORTE MZ A, A1, A2, C, D, E, ASOC. LAS PALMAS DE COPACABANA MZ Z.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

13:30 – 14:30

URB. ZARATE AV. GRAN CHIMU CDRAS 1, 2, 3, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 1, MZ C, D, E, F, G, H, J, CALLE LAS POSTAS CDRA 3, MZ I, CALLE TUMI MZ G, JR. LAS CHULPAS CDRAS 2, 5, JR. LAS HUACAS CDRA 3, JR. LOS CHAQUIS CDRAS 2, 3, MZ C, C1, H1, JR. PACHAMAMA CDRAS 2, 3, JR. TIHUANACO CDRA 2, MZ H, I, PASAJE 3 CDRA 1, MZ D, F, H, J, PASAJE 4 CDRA 1, MZ F, PASAJE 6 CDRA 1, MZ J, I, PASAJE OLLANTAY CDRA 1 MZ G, PASAJE QUIPUCAMAYOC CDRA 1.

PUENTE PIEDRA

14:30 – 16:00

URB. INDUSTRIAL LAS VEGAS MZ H, K, J.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

15:30 – 16:30

A.H. SAN JOSE DE 3 COMPUERTAS AV. 9 DE OCTUBRE CDRAS 4, 5, 6, MZ A, AV. PROGRESO CDRAS 2, 3, 4, MZ A, E, JR. AMERICA CDRAS 2, 3, 4, 5, JR. SAN JOSE CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ E, PASAJE ALELUYA CDRA 4, PASAJE INDEPENDENCIA CDRA 2, PASAJE LA NATURALEZA CDRAS 4, 6, PASAJE LIBERTAD CDRAS 2, 3, PASAJE PENSAMIENTO CDRA 2, PASEJE PERU CDRAS 2, 3, PASAJE SOGEDAO CDRAS 3, 4, MZ D, E.

MARTES 7 DE JUNIO

PUENTE PIEDRA

08:30 – 18:30

URB. LAS CASCADAS AV. CARRASCO MZ H7, AV. CESAR VALLEJO MZ B7, C6, F6, I6, L6, Q6, T6, AV. JORGE BASADRE CDRA 1, MZ B, CH, CH7, L, L1, CALLE LAS PETUNIAS MZ A3, B2, H, H3, I, I3, L1, CALLE MANUEL ASCENCIO SEGURA MZ K K7, L, L7, CALL MANUEL SCORZA MZ B7, C7, D7, CALLE MARIANO MELGAR MZ J, K, R, R7, CALLE MARTN ENRIQUEZ DE ALMANSA MZ G3, O7, N7, X7, URB. SAN ANTONIO I ETAPA AV. JORGE BASADRE MZ M7, N, N7, W7, AV. JOSE SACO ROJAS MZ A6, B, B6, N9, CALL VICTOR ANDRES BELAUNDE MZ O, P, P7, CALLE WASHINGTON DELGADO MZ E, E7, F7, JR. 1 MZ A7, D6, E6, G6, G7, H6, K6, M, M6, N, P6, JR. 11 MZ D7, K6, JR. 2 MZ E6, F6, H6, I6, L6, N6, O6, JR. 5 MZ C6, E6, R, R6, S, U6, X7 S7, T7, U7, JR. BLAS NUÑEZ DE VELA MZ A1, B2, D1, D2, U7, URB. EL BOULEVAR DE SAN ANTONIO AV. JOSE SACO ROJAS MZ D, D9, U6, AV. SAN JUAN MZ A, A9, CALLE ABRAHAM VALDELOMAR MZ B, B6, C, U6, CALLE CARLOS OQUENDO DE AMAT MZ C7, CH, CH7, H2, J1, K1, L7, M, M7, CALLE CÉSAR CALVO MZ D7, E7, CALLE CLORINDA MATTO DE TURNER MZ U, U7, X, CALLE EMILIO ADOLFO WESTPHALEN CDRA 1 MZ Ñ, Ñ7, O, O7,CALLE PARDO Y ALIAGA MZ A8, F7, G7, Q7, R, T7, W7, CALLE HUAMAN POMA DE AYALA MZ B3, N7, Q7, W7, CALLE JAVIER SOLOGUREN MZ P7, Q7, CALLE JULIO RAMON RIBEYRO MZ Q, Q6, R6, Y7.

CALLAO

09:00 – 18:00

URB. LAS FRESAS AV. 20B CDRA 49, AV. ALEJANDRO BERTELLO MZ Q, R, S, AV. LOS PINOS MZ A, A1, B, F, G, AV. SANTA ROSA MZ O, P, CALLE LAS COLINAS MZ A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, J, CALLE LOS CLAVELES MZ B, C, E, H, I, J, CALLE LOS CLAVELES MZ N, Ñ, P, Q, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRA 2, MZ B, C, CALLE LOS PINOS MZ A1, CALLE LOS ROBLES MZ E, J, K,CALLE LOS ROSALES MZ F, G, CALLE LAS PALMERAS MZ C, D, D1, N1, M, CALLE SANTA ROSA MZ M, N, Ñ,COOPERATIVA 7 DE AGOSTO IV PROGRAMA MZ A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, CALLE LOS CRISANTEMOS MZ A, B, G, H, ASOC. LAS BEGONIAS DE SANTA ROSA MZ C, AV. ELMER FAUCETT CDRA 50, 51, MZ A, N1, URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. LOS CEDROS CDRA 1, 25, MZ A, A1, B, E, URB. LA QUILLA MZ A, D, E, F, G, CALLE MIGUEL GRAU MZ D, E, CALLE SAN MARTIN MZ F, G.

VENTANILLA

09:30 – 16:30

URB. SATELITE AV. LAS DALIAS CDRA 2, 22, MZ 15, 16, 21, 22, 26, N, V, AV. LOS GERANIOS CDRA 2, MZ 17, 18, 20, AV. PEDRO BELTRAN CDRA 3, MZ 21, CALLE 3 MZ 16, CALLE 4 CDRA 1, MZ 11, 13, 17, 18, CALLE 5 CDRA 1, MZ 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, V, V22, V23, CALLE 5A MZ V, V18, CALLE 6 CDRA 1 MZ 21, 23, 24, 25, 26, 28, V, CALLE 7 MZ 27, 28, 29, V, CALLE 8 MZ 25, CALLE 9 MZ 22, 26, A, V, CALLE LAS BEGONIAS MZ 13, 24, 25, V, V24, X24, CALLE LOS CACTUS MZ 12, 13, 14, 16, 25, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRA 3, MZ 17, 18, 22, 23, 27, V, V22, CALLE LOS FICUS MZ 27, 28, 29, CALLE S/N MZ 19, V, 11, 12.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

10:00 – 16:00

SAN ANTONIO DE CHACLLA ANEXO 22 CALLE JOSE OLAYA BALANDRA MZ CX, AV. TUPAC AMARU MZ CX.

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO

PUEBLO LIBRE

08:00 – 18:00

COOPERATIVA SERVICIOS ESPECIALES LA MARINA AV. DE LA MARINA CDRA 16, CALLE 1 CDRA 1, MZ A, F, L, CALLE 2 CDRA 1, 16, MZ A, B, URB. LA MAR AV. MANUEL CIPRIANO DULANTO CDRAS 1, 2, 19, 20, CALLE DIEGO DE MEDINA CDRA 1, MZ C, CALLE MARTIN A. DE MEZA CDRA 2 MZ K, CALLE MARTIN DE OVIEDO CDRA 1, 2, 3, MZ A, CALLE NN3 CDRA 3, 20, URB. PANDO AV. UNIVERSITARIA CDRAS 11, 16, MZ A, C3, D, CALLE URUBAMBA MZ D6, PASAJE LA MARINA CDRA 1, PASAJE SANTA MARIA CDRA 1.

CALLAO

08:30 – 17:00

URB. LA PERLA BAJA AV. LA PAZ CDRAS 2, 3, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS 2, 11, 12, JR. HUASCAR CDRA 3.

CARABAYLLO

09:00 – 17:00

URB. SANTO DOMINGO CALLE 10 MZ A1, U, V, W, X, CALLE 11 CDRA 3, MZ A, A1, CC, D1, H1, I, W, CALLE 12 CDRA 3, MZ E, D1, E1, H, H1, I, I1, CALLE 13 MZ 13, 13A, E1 F, F1, I I1, J1, CALLE 15 MZ V, CALLE 18 MZ B1, U, CALLE 23 MZ O, CALLE 24 MZ P, CALLE 25 MZ Q, Z, CALLE 6 MZ M, CALLE 8 MZ Ñ, U, CALLE 9 MZ N, V, X, PASAJE LOS SANTOS MZ Ñ, V. ASOC. LAS RIBERAS DE SANTO DOMINGO MZ A.

ANCON

09:30 – 17:30

URB. LAS COLINAS CALLE LAS COLINAS CDRAS 4, 5, 7, 8, 9, CALLE S/N CDRA 4, URB. STELLA MARIS CALLE S/N CDRA 6, 7, MALECON SAN MARTIN CDRAS 4, 6, 7, MZ L.

LIMA CERCADO

09:30 – 18:00

URB. TELEPOSTAL CALLE ANTESANA CDRAS 12, 13, CALLE GERMAN CARRASCO CDRAS 20, 21, CALLE JUAN CHAVEZ TUEROS CDRA 13, CALLE RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRAS 12, 20, 21, CALLE RICARDO ALVARADO CDRAS 12, 13, 20.

COMAS

10:00 – 17:00

FUNDO SORIANO AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 27, MZ A, URB. SHANGRILA CALLE LOS GIRASOLES MZ L, CALLE LOS NOGALES CDRA 4, CALLE LOS SAUCES CDRA 4, MZ L, PASAJE PRIVADO CDRA 3, 5, MZ A, L.

JUEVES 9 DE JUNIO

SAN JUAN DE LURIGANCHO / SAN ANTONIO DE CHACLLA

08:30 – 17:30

MZS. A, A1, B, B1, C, D, D1, DI, E, E1, F, FZ, FZ1, FZ5, FZ6A, FZ8, FZ9, FZ09, FZ10, FZ12, FZ13, FZ14, FZ15, FZ16, FZ17, FZ18, FZ25, FZ26, FZ28 G, G1, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R1, R2, S, S2, T, U, V, Z.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

09:00 – 10:00

AV. LIMA CDRAS. 2, 3, 4, JR. AMAZONAS CDRAS. 2, 3, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 2, 3, 4, JR. LORETO CDRA. 4, JR. PARACAS CDRA. 2, JR. TRUJILLO CDRA. 4, CALLE CABO BLANCO CDRA. 1, CALLE CHIMBOTE CDRAS. 2, 3, CALLE HUACHO CDRA. 1, CALLE LIMA CDRA. 3, CALLE MOYOBAMBA CDRA. 2, CALLE PISCO CDRAS. 2, 3, CALLE PIURA CDRAS. S/N, 3, 4, CALLE S/N CDRA. 4, CALLE TUMBRES CDRAS. 2, 3, 4, PASAJE JUNÍN CDRA. 3, URB. CAJA DE AGUA MZS. A, A1, A4, C, C1, C4, D1, E, F, F1, I, I1, H, K1, L1, N, N1, P1, R1, A.H. SOL DE LA JUSTICIA MZS. A, D, F, F4.

MAGDALENA DEL MAR / PUEBLO LIBRE

09:00 – 14:00

JIRÓN AMAZONAS CDRAS. 7, 8, 14, JR. ECHENIQUE CDRAS. 1, 2, JR. HUAMANGA CDRAS. 6, 7, 14, JR. LEONCIO PRADO CDRA. 14, JR. RAMÓN CASTILLA CDRAS. 12, 13, 14, PASAJE MARTIN LUTHER KING CDRA. 1, PASAJE RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, PASAJE REPÚBLICA ÁRABE UNIDA CDRA. 1, CALLE FESTINI DE RAMOS CDRAS. 1, 14, CALLE SANTO TORIBIO CDRAS. 1, 7, CALLE S/N CDRA. 1, 08.

COMAS

09:30 – 18:00

AV. CARABAYLLO CDRAS. 3, 5, 6, 7, AV. MÉXICO CDRAS. 2, 3, JR. ARGENTINA CDRAS. 3, 4, JR. ASUNCIÓN CDRAS. 3, 4, 5, JR. BOGOTÁ CDRAS. 3, 4, JR. BOLIVIA CDRAS. 1, 2, JR. COLOMBIA CDRAS. 1, 2, JR. ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CDRAS. 2, 3, JR. PARAGUAY CDRAS. 1, 2, JR. PUERTO RICO CDRA. 1, JR. REPÚBLICA DEL PERÚ CDRAS. 4, 5, JR. SAN SALVADOR CDRA. 1, CALLE 17 CDRAS. 1, 2, CALLE ARGENTINA CDRA. 5, CALLE CARABAYLLO CDRAS. 1, 4, CALLE CARACAS CDRAS. 1, CALLE LA HABANA CDRA. 1, CALLE SANTIAGO APÓSTOL CDRAS. 1, 2, CALLE W CDRAS. 1, 2, PSJE. 2 CDRA. 3, PSJE. ESTADOS UNIDOS CDRA. 1, PSJE. REPÚBLICA DE PANAMÁ CDRA. 1, URB. EL PARRAL MZS. A, A1, B, B1, C1, D, D1, E, E1, F, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, R, Y, Z1, URB. SAN EULOGIO MZ. F, URB. HUAQUILLAY MZS. F, I, K, L, M.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

11:00 – 16:30

JR. BORO CDRA. 65, JR. LOS SILICIOS CDRA. 65, AV. CANTO GRANDE CDRA. 22, CALLE COBRE CDRA. 2, P.J. SAN HILARIÓN ALTO MZS. B1, C, C1, E, E1, F, F1, G, J, J1, K, K1, K2, L, L1, L2, M, M1, O, O1, P, P1, Q, R, R1, S, S1, U, U1, UI, U2, U3, U4, X1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

11:00 – 12:00

AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRAS. 4, 6, AV. 9 DE OCTUBRE CDRA. 5, JR. LAS ALCAPARRAS CDRAS. 4, 5, 6, JR. LAS ANÉMONAS CDRAS. 4, 7, JR. LAS BELLOTITAS CDRAS. 6, 7, JR. LAS CRUCINELAS CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. LAS GROSELLAS CDRAS. 6, 7, JR. LAS ORTIGAS CDRA. 7, JR. LOS ELÉBOROS CDRAS. 3, 4, 5, 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 7, COOP. LAS FLORES MZS. 18, 19, 30, 49, 50, 53, 55, 56, 57.

CALLAO

12:30 – 14:00

PROLG. CENTENTARIO CDRAS. 5, 7 (URB. IND. FUNDO BOCANEGRA).

SAN JUAN DE LURIGANCHO

13:00 – 14:00

JR. LAS ANÉMONAS CDRAS. 3, 5, JR. LAS CRUCINELAS CDRAS. 3, 5, 6, JR. LAS GROSELLAS CDRAS. 5, 12, JR. LOS AROMOS CDRAS. 5, JR. LOS DAFNES CDRA. 4, JR. LOS LÍQUENES CDRAS. 4, 5, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 1, 2, 3, 5, PASAJE PUMACAHUA CDRAS. 1, 2, CALLE NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 1, 2, CALLE VALDELOMAR CDRA. 1, COOP. LAS FLORES MZS. 20, 21, 28, 29, 30, 32, C2, E2, URB. CHACARILLA DE OTERO MZS. 22, 26, F.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

15:00 – 16:00

JR. ACONITOS CDRAS. 2, 6, JR. LAS CIDRAS CDRA. 7, JR. LAS FILIPÉNDULAS CDRA. 3, JR. LAS HEBEAS CDRAS. 7, JR. LOS ELÉBOROS CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. LOS HINOJOS CDRAS. 6, 7, JR. LOS LÍQUENES CDRAS. 1, 6, 7, COOP. LAS FLORES MZS. 37, 39, 47, 48, I, K, M, URB. SAN SILVESTRE MZS. J, L, N, O, P, Q, S.

VIERNES 10 DE JUNIO

MAGDALENA DEL MAR

09:00 – 16:00

2, 3, BAJADA BRASIL CDRA. S/N, AV. BERTOLOTTO CDRA. 14, AV. BRASIL CDRAS. 1, AV. CIRCUITO DE PLAYAS CDRAS. S/N, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 2, 3, BAJADA MARBELLA S/N, MALECÓN GRAU CDRA. 1, CALLE S/N CDRA. 3.

COMAS

09:00 – 10:00

URB. EL RETABLO, CALLE MONTEAGUDO CON CALLE 22.

LA PERLA

09:30 – 17:30

JR. 2 DE MAYO CDRAS. 1, 16, JR. AZAPA CDRAS. 2, JR. JOSÉ OLAYA CDRA. 16, JR. MCAL CASTILLA CDRA. 1, JR. MORRO DE ARICA CDRA. 16, JR. PEDRO II CDRAS. 2, 4, JR. TARATA CDRAS. 2, 3, 6, JR. UNIÓN CDRAS. 3, 4, 5, CALLE S/N CDRA. 16, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 10, 11, 12, 13, 14, 16, AV. LIMA CDRAS. 2, 5, 30.

COMAS

11:00 – 12:00

Av. MICAELA BASTIDAS COM AV. A.

PUENTE PIEDRA

11:30 – 13:00

ASOC. LOTIZACIÓN SEMIRÚSTICA CHILLÓN MZS. F, G, CALLE LOS CEREZOS CDRA. 25.

SAN MARTÍN DE PORRES

14:30 – 16:00

JR. ALBERTO ABERD CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, JR. ALCÍBAR CDRAS. 2, 3, 4, JR. FEDERICO NOGUERA CDRA. 2, JR. J. SALAS CDRA. 4, JR. JOSÉ MANTILL CDRA. 2, AV. MANUEL PINEDA CDRA. 4, AV. MIGUEL GRAU CDRAS. 4, 7, 8, 9, PSJE. MIGUEL GRAU CDRA. 1, CALLE A. ALARCÓN CDRA. 5.

CARABAYLLO

09:30 – 17:30

CALLE S/N CDRA. 46, MZS. A, B, C, D, E, Z.

HUAURA

09:30 – 13:30

CALLE AUSEJO SALAS CUADRA 1, CALLE T. GARCIA CUADRA 1, AV. 28 DE JULIO CUADRA 2; DEL DISTRITO DE HUACHO.

HUARAL

10:00 – 15:00

CENTRO POBLADO LA CANDELARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL.

SÁBADO 11 DE JUNIO

VENTANILLA

08:30 – 17:30

URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL MZS. 12A, C, C9, C12, C12A, D, L, P5, A.H. LOS LICENCIADOS MZS. 05, B, K, K5, L5, M, M5, N5, O, O5, P5, Q, Q5, R, R5, S, S5, T, T5, U, U5, V, V5, A.H. PROGRESO DESARROLLO 2000 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, URB. SECTOR MARÍA JULIA MZS. 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, A, B1, D, E, L, N, O1, ASOC. LOS CIPRESES MZ. A, URB. JUAN PABLO II MZS. 15, 15F, C, F15, A.H. LOS PINOS MZS. A, B, B1, C, C1, D.

COMAS

09:00 – 18:00

URB. EL PINAR PARCELA B MZS. E, I, M, N, O, URB. EL ÁLAMO MZS. 02, A, A2, B, B2, C2, D, D2, E,

E2, F, F2, G, G2, H, H2, H3, I, I2, K, K2, L, L2, M, M2, N, N2, O, O2, P, P2, Q, Q2, R, R2, S, S2, T2, V,

V2, Y, Y1, Z, AGRUP. AEROPUERTO DE COLLIQUE MZS. A, A3, F, H3, CALLE S/N CDRAS. S/N, 4, 8,

11 URB. LOS PARQUES DE COMAS, AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS. 8, 13, AVENIDA A CDRA. 8.

MAGDALENA DEL MAR

10:00 – 17:00

JR. BACA FLOR CDRAS. 1, 9, JR. JOSÉ COSSIO CDRAS. 1, 2, JR. JUAN LUXARDO CDRA. 1, JR. JUSTO VIGIL CDRA. 1, CALLE LEÓN DE LA FUENTE CDRAS. 1, 2, AV. PÉREZ ARANIBAR CDRAS. 11, 12, 20, 22, 24, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 1, 8, 9, 10, 11, 93, AV. GRAL. SALAVERRY CDRAS. 1, 2, 38, AV. JUAN DE ALIAGA CDRA. 1, AV. MALECÓN BERNALES CDRAS. 1, 2, 9, AV. MALECÓN CDRAS. 1, 2, 3, 8, 9, AV. MAR MEDITERRÁNEO CDRAS. S/N, 0, 1, 3, 5, 85, CALLE 1, CDRA. 1, CALLE 2 CDRAS. 1, 3, CALLE 4 CDRAS. 1, 4, CALLE GODOFREDO GARCÍA CDRA. 1, CALLE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO CDRAS. 1, 2, 10, CALLE PUNTA NEGRA CDRAS. 5, 6, 7, CALLE SAMUEL VELARDE CDRAS. 1, 12, 23, CALLE S/N CDRAS. 2, 3, P.J. MEDALLA MILAGROS MZS. A, B, C, C2, D, E, F, CONJ. HAB. MARBELLA MZS. B, V, BAJADA MARBELLA CDRAS. S/N, 2, MALECÓN GODOFREDO GARCÍA CDRAS. S/N, 25.

BARRANCA

09:00 – 16:00

JR. PAMPA DE LARA CUADRAS 1, 2, 3 Y 4; PASAJE BELÉN; PASAJE UNO, PASAJE SIPAN, PASAJE ISABEL ZUÑIGA, PASAJE HUASCARAN.

DOMINGO 12 DE JUNIO

PUENTE PIEDRA

00:00 – 08:00

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA AV. 9 DE JUNIO CDRAS 1, 3, MZ 65, 65D, 66C, AV. BUENOS AIRES CDRAS 1, 2, MZ 21C, 76, AV. COPACABANA MZ A, AV. LA VICTORIA MZ 71, AV. PUENTE PIEDRA CDRA 3, 4, 35, AV. SAN LORENZO CDRA 1, 2, CALLE ESPERANZA CDRA 1, MZ 68B, MZ A, B, D, CALLE LOS JAZMINES MZ 66, 66C, 68B, B, CALLE MANUEL GARAY CDRA 1 MZ M, CALLE SAN JOSE CDRAS 1, 2, CALLE SAN MARTIN MZ A, B, 67A, 68, CALLE SANTA LJUCIA MZ 1, 2, 5, A, B, C, PASAJE GARAY MZ 1, 2, PASAJE JORGE CHAVEZ CDRA 1, 2, A.H. 9 DE JUNIO AV. 9 DE JUNIO MZ A, B, C, D, PASAJE LOS ANGELES MZ A, B, URB. LOS ALAMOS AV. COPACABANA MZ A, B, AV. SAN LORENZO MZ B, Z1, CALLE LAS MARGARITAS MZ A, C, F, G, CALLE LOS CLAVELES MZ D, CALLE LOS GIRASOLES MZ A, C, D, E, CALLE LAS ORQUIDEAS MZ C, D, CALLE LOS ROSALES MZ A, C, D, E, ASOC. SAN MARTIN DE PORRAS AV. PALERMO CDRA 25, MZ A, D, CALLE 2 MZ C, D, CALLE 7 MZ B, URB. EL PALERMO AV. PALERMO MZ B, C, D, AV. PANAMERICANA NORTE MZ F, J, CALLE 10 MZ F, G, H, J, CALLE 3 MZ B, C, E, F, J, CALLE 6 MZ D, CALLE 7 MZ D, E, CALLE LOS LIRIOS MZ H, I, URB. AUGUSTO BEDOYA AV. PANAMERICANA NORTE MZ A, C, CALLE 5 MZ E, CALLE 8 MZ A, CALLE 9A MZ E, URB. SANTO DOMINGO MZ E, CALLE ROLLIN THORNE SOLAGUREN CDRA 1 MZ D, E, F, URB. RIVIERA DEL NORTE AV. PUENTE PIEDRA MZ A, CALLE 2 MZ A, B, CALLE 4, MZ A, CALLE 5 MZ D, ASOC. VILLA LOS ROSALES AV. PUENTE PIEDRA MZ B, CALLE 10 MZ C, CALLE 3 MZ D, PASAJE 1 MZ A, B, D, E, ASOC. LA VEGAS AV. SAN LORENZO MZ A, CALLE SANTA LUCIA CDRA 1, 8, ASOC. SAN LORENZO MZ A, B, CALLE CACERES MZ B, C, D, ASOC. CASA HUERTA DE COPACABANA CALLE EL PALMITO MZ A, B, ASOC, VILLA LOS OLIVOS CALLE LAS ESMERALDAS CDRA 1, MZ A, CALLE LAS FRESAS MZ B, C, CALLE LOS JAZMINES MZ A, B, C, D, CALLE MELCHOR CORDERO LOTES 14, 16, 17, 19, MZ A, C, ASOC. FICUS DE PUENTE PIEDRA CALLE LOS FICUS MZ A, C, D, PASAJE LAS FRESAS MZ A, D, ASOC. VILLA MARIA DE PUENTE PIEDRA PASAJE 1 MZ A, C, D, E, F, G, H.

