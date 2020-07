​Corte de luz

La empresa Enel informó que realizará cortes del servicio eléctrico en zonas de los distritos de San Miguel, San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Ancón, San Martín de Porres, Chancay, Bellavista, El Agustino, Ventanilla, San Antonio de Chaclla, Los Olivos, Lima Cercado, San Miguel de Acos y Atavillos Alto.

A través de un comunicado, la empresa detalló que, desde hoy, 8 de julio, hasta el sábado 11 de julio, sus colaboradores ejecutarán trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas de media y baja tensión en los distritos mencionados anteriormente.

A continuación, el detalle de las zonas, distritos y los horarios:

Miércoles 8

San Miguel 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Ca Santa Ana 2-3, Psj Urbain cdra 1, Jr Gral jose de san martin cdra 6, Jr Jose A sucre cdra 5-6, Ca Madrileña 250, Jr San martin cdra 7, Av Sucre cdra 5-6, Psj Sevilla cdra 5-1, Jr Simon Bolivar cdra 6, Jr Cuzco cdra 8, La macarena cdra 6

San Juan de Lurigancho 12:00 – 5:00p.m.

Jr Neptuno cdra 26, Jr La Nebulosa cdra 26, Jr Los Aerolitos cdra 1, Av las galaxias cdra 25, Hab Urb Coop Los Ángeles Mz CM-D-E-N-O-F-C-L-K, Jr Las Estrellas cdra 26, Jr Satélite MZ D, Jr Júpiter Mz L, Jr Ganimedes cdra 1, Jr Andromeda cdra 26

Comas 11:00 a.m. – 4:00 p.m.

Jr Lima cdra 3-4, Jr Alvarado cdra 3-4, Jr Bolívar cdra 8, Av Arequipa cdra 5-8-7, Jr Santa Rosa cdra 4, Jr Los pinos cdra 4, Av Ricardo Palma cdra 6, Santa Rosa cdra 4, Jr Ricardo Palma cdra 7, Jr Arequipa cdra 5

San Juan de Lurigancho 9:00 a.m.– 5:00 p.m.

Agrup Fam Santa Rosita de Mariategui Mz B-F-E-D-A, Agrup Fam 3 de Mayo Las lomas Mz D-C-B, Ahm Programa Ciudad Mcal Caceres sct III Mz T3-T prima 1-3-2-4, ahm T1A-T2A Corazón de Jesús Mz T1A-T2A, Ahm José Carlos Mariategui ampl V etp Mz T6E, Unidad de viv Biohuerto del Paraíso A-Agrup Fam Santa de JCM Mz C-F-J-I-L-A, Agrup Fam La Nueva Parcela Mz I-G-E-H-C

Puente Piedra 9:30 a.m. – 2:30 p.m.

Panamericana Norte KM.27.5 (Grifos Espinoza)

San Miguel 2:00 p.m. – 4:30 p.m.

Ca Barbara de Alcazar cdra 1, Ca Candelaria cdra 1, Jr Franscisca Sanchez cdra 1, Ca garcia cdra 1, Av caminos del inca Cdra 3-2, Jr san juan carlos cdra 1-3, Jr Miguel de unamuno cdra 2-3, Ca san carlos cdra 1-4, Ca Juana Garcia cdra 1, Tomas Guido cdra 1, Asoc Fdo Huertecila Mz C, fco Sanchez de pagador cdra 1, Ca gabriela mistral cdra 1

Ancón 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Ahm Nueva Era Mz H-I-O-E, Ahm Esteras de Ancon II, Mz D-F-G-H-A-B-C-M, Prog Muni viv Oasis Mz U-M-N-I-L-R-T-S-Q-A, Coop virgen del Rosario Mz E-L-F-K-I, Asoc Garcilazo de la Vega Mz D-E-B-, Ahm Los Girasoles Mz A-B, Av Paredes Roncal Mz C, Asoc de viv Manuel polo jimenez Mz C-D-A-B-E, Av Marginal Mz L, Proviv la Pera Mz E-C, Av J Paredes cdra 1, Ahm Miguel Grau Mz S-Z-Y-W-V, Proviv Ecologico Villas las dunas Mz E-C-A, Ahm La Alameda Mz B-A, Barr Las Latas de Ancon Mz LOA, Ahm Juan Velasco Alvarado Mz A, Las esteras de Uno de Ancon MZ L-K, Loreto cdra 7, Pescadores 78-62-33-86-104-53-25-91- 79-28-100, Ca los atunes Mz C, Jr pedro Garezon cdra 5, Ahm Las Brisas Mz B, Ahm Las esteras de Ancon 2 zona Mz F-G-H-BL-J-A, Av Meliton Carbajal Mz X, Av arica Mz W

San Martin de Porres 9:00 a.m.– 5:00 p.m.

Jr Salaverry cdra 2, Jr Pacasmayo cdra 37, Jr tumbes cdra 39-40-41-38, Av Lima cdra 38-40-41, Av Pacasmayo cdra 41-39, Jr Ancash cdra 38, Felipe Sassone cdra 38, Huanuco cdra 38-39, Huaraz cdra 1-4, Cajamarca cdra 38, Libertad cdra 40, Lambayeque cdra 39-38-40-41, Piura cdra 38-39-40, Jr lobitos cdra 4, chiclayo cdra 1-3, Jr Trujillo cdra 4, Av A deustua cdra 38, E guzman barron cdra 38, Jose Galvez 296, Jr san martin cdra 40-41, Jr zoila aurora caceres cdra 1, Av peru cdra 38, Jr carlos concha cdra 1, Jose cossio cdra 1, Jr junin cdra 38, Jr Huancayo cdra 4, Jr Manuel Bonilla cdra 1, Jr baltazar caravedo cdra 2, Ca Fiansson cdra 38

San Martin de Porres 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

cdra 20, Av Los postes este cdra 6 -5-, Jr Los Cuarzos cdra 20, Av Santa Rosa de Lima cdra 19-20, Jr Las Turquezas cdra 5, Urb Inca Manco capac Mz X IV- S IV- T IV, Asoc de viv Inca Manco Capac Mz QIV-RIV-PIV, Urb la Huayrona , Ca Ica Mz K1.

Chancay 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Panamericana Norte Km 83 Km 84, Av.Benjamin Vizquerra Fundo La Viña, distrito de Chancay

Jueves 9

Bellavista 8:00 a.m. – 6:30 p.m.

Jr Alfonso Ugarte cdra 5-6-3-11, Jr Brasil cdra 1-6, Av Atahualpa cdra 4-8-9, Jr Huascar cdra 4-2-5, Jr Tupac Amaru cdra 4, Jr Grau cdra 6-13, Av Maranga cdra 7-6-8, Jr Jose Olaya cdra 4-6-5, Washington cdra 1, Av Jose Galvez cdra 13-2, Ca almirante Grau cdra 7, Av Alfonso Ugarte cdra 6-11, Ca Lincoln cdra 1, Pedro Segundo cdra 1, Ca Cahuide cdra 5-3, Av Olaya cdra 5-6, Colina cdra 5, Callejón de Maranga cdra 8,Jr Caceres cdra 1, Av Zarumilla cdra 5-4, Uv la Perla blk I-J-L-K-P2, Jr Belisario Suarez cdra 2, Mcal castilla cdra 8, Jr Montevideo cdra 4, Psj Andrés A Caceres cdra 1 , Elias Aguirre cdra 6, Av La Paz cdra 4, Jr Atahualpa cdra 7-6-3, Jr Lima cdra 1, Jr Gral Artigas cdra 1, Asoc Daniel A Carrion Mz d2

Comas 1:30 p.m. – 5:30 p.m.

PJ Vista Alegre mzs C9, AH Vista Alegre I mzs A-B-C-D-E-FG-H, Ca 21 de Setiembre Cdra 1, AH Nueva Florida mzs B-D-E-G-LN-O, Jr Los Angeles Cdra 2-3, Ca Santa Rosa Cdra 1, Av 21 de Setiembre Cdra 1, Jr San Martin Cdra 2-3, AH Florida Alta mzs A-B, Los Pinos Cdra 1.

Comas 9:30 a.m. – 12:30

AH Las Casuarinas mzs B-E, AH Cerro San Francisco mzs X8-X12-X13, AH Monte Calvario mzs A-B-H-J, AH Las Casuarinas Alta mzs F.

El Agustino 11:00a.m. – 2:00 p.m.

Ca D Los parques del agustino Mz L-edif 5-4-6-2-7, Ca 2 Los parques del agustino Mz M-Edif 13-11-12-9-10, Ca D CA 2 Mz Medif 3-8-2-1-5-4, Jr Ancash cdra 23, Mz E edif 2-5-6-3-4-1, Pq de el Agustino CH los sauces Mz K edif 8, Pq de el Agustino CH los sauces edif 7, Ca tres Mz G

Viernes 10

Comas 13:30 p.m. – 5:30 p.m.

Urb Cuidad sol de collique mzs G, Av Micaela Bastidas Cdra 12.

San Martin de Porres 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Garcia Lastre Cdra 1-2, Jr Joaquin Capella Cdra 1, Michel Fort Cdra 1, Enrique Salgado Cdra 1, Federico Basadre Cdra 3, Alayza y Paz Soldan Cdra 1, Jr Eduardo Garibaldo Cdra 1, Manuel Montenegro Cdra 2, Isidro Alcibar Cdra 2, Juan Villa Cdra 1, Dario Valdizan Cdra 1, Emerito Perez Cdra 2, Carlos Basadre Cdra 3, Ismael Bueno Cdra 3, Pedro Remy Cdra 1, Nicanor Garcia Lastre Cdra 1, Segundo Carrion Cdra 1, Eduardo Giraldo Cdra 1.

Ventanilla 8:30 a.m. – 6:30 p.m.

AH Angamos Sec 1 mzs D2-D3-D4-D6-D7-D8-E5-E6-E7, AH Ampliacion Costa Azul mzs A-B-C-D-E-I, Asoc Viv Costa Azul mzs BC-O-P-Q. SAN ANTONIO DE CHACLLA 10:30 – 16:30 Asoc de Pob Paraiso del Valle Anx 22 Jicamarca mzs A5-A6-A2-B4-C3-C4C5-D2-D3-D5-D6-E2-E4-E7-E9-E10.

Los Olivos 11:00 – 5:00 p.m.

Ca El Sodio Cdra 2, Jr Niquel Cdra 2

San Juan de Lurigancho 10:00 a.m.– 5:00 p.m.

AH Santa Maria Ampliacion mzs A3-B3-C3-D3-E3-H3-I3-J2-J3-P1-Q1-T2, Agrup Fam Nuevo Milenio mzs C4-D4-E4-F4-G4, Agrup Fam Santa Rosa de Santa Maria mzs E4-F4, AH La Gruta de Santa Maria mzs A2-B-C-C1-C2-D-D2-F1, AH Villa 2 de Enero mzs A1-B1-C1-D1-F-F1-G-H-H1-R-S1, Agrup Fam El Ayllu mzs A1-C1-D1-F1, La Gruta de Santa Maria ampliacion mzs A2-B-B2-C-DD1-E1-F1, Agrup Fam Las Vegas II Etp mzs A-B-C-D-E, ampl Corazon de Jesus Siglo XXI mzs A-B-D-E-F, AH Ampl Sec Prolg AH Sta Maria mzs A-B-C-D-H-I, AH Santa Maria Cdad Mcal Caceres mzs K2-R1, Agrup Fam Las Lumbreras Etp III mzs Z3, Agrup 28 de Febrero mzs A, AH Agrup Fam Mercedes Cabanillas mzs B-H, Agrup Fam Las Lumbreras III Etp mzs Z2-Z3, Asoc Viv Las Palmeras de Sta Maria mzs A-B-C-D-E, Agrup Fam Las Vegas III mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I, Agrup Fam Los Portales de Sta Maria mzs C-D-H-I, Agrup Fam San Juan Bautista mzs A-B-C-D-K-L, Agrup Fam Estrella de Sta Maria mzs A-B-C-D-E-F, Asoc Viv Praderas de Sta Maria mzs A-B-C-D-E-F, Agrup Familiar 4 de Agosto mzs T8-T9, AH Santa Maria Ampl Parc 3 Nueva Alianza mzs A-B-C-E-F-G.

Lima Cercado 10:00 a.m.– 1:00 p.m.

Jr Manuel Angosto Cdra 6-7

San Miguel de Acos y Atavillos Alto 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

Comunidad San Juan de Uchucuanico, Comunidad de Huascoy ubicados en el distrito de San Miguel de Acos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Sábado 11

Los Olivos 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Asoc.Los Tulipanes Mz C – D, Asoc.Viv.Suiza Peruana Mz D - B - E - I - C - A - F – H, Jr Las Begonas Mz B, Av. Las Palmeras Cdra 52 - Mz B

San Juan de Lurigancho 8:00 a.m.– 5:00 p.m.

pasaje s/n mz.b -jr templo del sol cdra 3 - mz q , calle 2 mz.c - a - cdra 1 , calle 15 mz q , los geroglificos mz.a - b , jeroglificos mz:a , jr templo tardio cdra 3 - mz p , tacaymano mz o - r cdra 2 – 16, jr los campesinos mz i - q - p , jr los campesinos cdra 3 , los bejucos mz w , jr templo de la luna mz r - w - ñ cdra 3 – 2, atuncolla mz o , jr moxoko 17 , hatun colla mz i - r - h - o - cdra 2 - 15 - 16 , los bejucos mz w , calle 16 mz-o , jr punkari cdra 15 - mz a - b av santuario cdra 16 - 15 - mz i – b, pasaje punkari cdra 15, jr mantu colla cdra 16, calle 1 mz.d

Puente Piedra 8:00 a.m.– 7:00 p.m.

Asoc.Prop.Las Retamas Mz D - B - C , Ex Fundo Tambo Inga Mz B - D - C - E - A – F, Asoc.Prop.Los Naranjitos Mz E - L - B - A - F - C - G - O - D - H – I, Asoc.Viv.Parcelacion Mz B - A – C, Asoc.Prop.Las Fresas Mz I, Asoc.Las Dalias Mz C - A – B, Calle Los Rosales Mz A, Asoc.Lot.Soledad Margen Derec Mz B – A, Asoc.Viv Los Naranjos Mz A – C, Asoc. Sr de la Soledad Mz A, Asoc.Pbl El bosque Mz G, Asoc. De Viv Complejo Industrial Mz A - B , Av San juan Mz C, Asoc. La Floresta Mz C

Ancón 9:00 a.m. – 12:30

Urb. La alamed

Enel precisó que estos cortes se realizan de manera preventiva, de acuerdo a las exigencias del ente regulador y en línea con su plan de inversiones. Asimismo, es fundamental realizarlos dado el mayor consumo de energía a raíz del reinicio de las actividades económicas y productivas.

