La empresa Enel informó que este lunes 26 de abril habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Lunes 26 de abril
LIMA CERCADO 09:30 – 16:30
ALTO DE ALIANZA 1, 2, A.H. MANZANILLA MZ B, B-2, B-3, B-4, B-5, C, C-2, C-3, C-4, C5, C-6, C-7, C-8, D-1, D-2, D-3, ANTONIO RAYMINDY 18, 18, AV GRAU 16, AV NICOLAS AYLLON 1, 2, CA ANTONIO RAYMONDY 19, 21, CA LLUTA 1, CA PROLONGACION RAYMONDY 18 INT 103, CA S-N MZ D LT 44 A.H. MANZANILLA, JR ALTO ALIANZA MZ C6 LT 20, JR. ANTONIO RAYMONDY 18, 19, 21, JR LLUTA 1, JR NICOLAS AYLLON 193 A, JR UCHUZUMA CD 2 MZ B LT 21, NICOLAS AYLLON 1, 2, PSJ 6 MZ B1 LT 25 A.H. MANZANILLA, PROLONGACION RAYMONY 18, 19, 21, YUTA 174.
SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 15:00
AV CARRETERA LIMA A CANTA KM CANTA S/N, KM 70, 77 CARRETERA CANTA, OTROS CARRETERA A CANTA KM 70 ½. MARTES 20-04-2021.
Martes 27 de abril
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00
ALCAPARRAS CDRA. 3, 4, JR LAS FILIPENDULAS CDRA. 3, 4, CA LAS GROSELLAS CDRA. 6, JR JOSE ANTONIO ENCINAS CDRA.3, LAS GARDENIAS MZ. 43, 44, LOS JAZMINES MZ. 45, 46, 49, LOS NENUFARES MZ. 43, 44, 45, 46, JR LOS AMRUS M 44 - L 21 URB. LAS FLORES - URB. SAN SILVESTRE, COOP. DE VIV. LAS FLORES MZ. 43, 44, 45, 46, 49, CALLE S/N MZ H1 LT8 COOP LAS FLORES S J L.
Miércoles 28 de abril
VENTANILLA 08:30 – 17:30
PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL B1 MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I PRIMA, J, K, PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL B2, MZ. J, J1, K, K1, M, M1, M2, N, N1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, U1, V, V1, PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SECTOR B, GRUPO RESIDENCIAL B3 MZ. A1, A2, A3, A4, W, W1, W3, X, X1, X2, X3, Y, Y1, Y2, Y3, Z, Z1, Z2, Z3, AV F GRUPO D1 SECTOR D PROY. PIL. PACHACUTEC M Z1, AV F COLINDANTE CON C.E SAN MARTIN Y CALLE LAS MALVINAS PACHACUTEC, MZ L SECT B AV 225 P.P.N.P, CA GRAU S/N MZ. F2 LT. 1 CON CA. DE LA CONFRATERNIDAD 2, SECTOR B, OTROS GRUPO RESIDENCIAL A3 SECTOR B M W1 - L 14 A.H. PACHACUTEC - A.H, PROGRAMA DE VIV. VILLA HO MZ. C Lte.03 Urb.SA, CA 46 FTE MZ I1 LT 25 (CAM.VIG) A.H. PACHACUTEC.GRUP.RES.B3 SCT B - A.H.
COMAS 08:30 – 17:30
AV A N° 804 EDIF 01,02,03,04,05, AV M. BASTIDAS S/N EDIF 17G6, AV M. BASTIDAS S/N EDIF 18G6, AV M. BASTIDAS S/N EDIF 19G6, AV M. BASTIDAS S/N EDIF 20G6, AV M. BASTIDAS 1084-1088 EDIF 17G6, AV M.ICAELA BASTIDAS 1084 - 1088 C.H. LOS GIRASOLES EDIF 17,18, AV MICAELA BASTIDAS 1088 EDIF 19,20, AV MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 7 EDIF 04,05, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A EDIF 01,02,03, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A CENTRO DE LAVADO, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A CASETA VIGILANCIA, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A CTO BOMBAS, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A LC1 ,LC2, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A LOSA DEPORTIVA, AV A 802-804 C.R. LOS LAURELES BQ III, AV A EDIF 02, AV MICAELA BASTIDAS Y AV GONZALES M B - L 02 – OBRAS, AV M B - L 1 PROG RESD DE VIV LOS LAURELES 1 DEPTO 1104 BQ IV - PROG RESD DE VIV, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A SIST VENT EMERG, AV MICAELA BASTIDAS S/N UN INMOB 1-OBRA1, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A M B - L 1 CASETA VIG, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A BCI, AV MICAELA BASTIDAS S/N CONDOMINIO GIRASOLES VI EDIFICIO 20 URB. LOS PARQUES DE COMAS DEPTO 1201, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A ADMINISTRACION, AV MICAELA BASTIDAS S/N UN INMOB 1-OBRA, AV MICAELA BASTIDAS Y AV A SSGG, AV MICAELA BASTIDAS 1084 MZ A LT5 URB. LOS PARQUES DE COMAS DEPTO 1603 EDIFICIO 19 - URB.
CHURÍN 08:00 A 18:00
Av. Miguel Grau S/N, Jr. Miguel Grau, Av. Victor Larco Herrera, Av. Evitamiento, Mercado Municipal, Ca. Miguel Grau, L. Prado 200 Esq. Larco, Ca. Bajada Al Camal, Pj. San Martin, Leoncio. Prado, Sector Balneario De Churin, Loza Deportiva De La Municipalidad, Tinta Paccha, ubicado en el C.P. Ayarpongo Sct Churín.
Jueves 29 de abril
VENTANILLA 08:30 – 17:30
A.H. PROY. NUEVO PACHACUTEC GR A3 MZ. Q3, Q4, Q5, R2, R3, R4, S3, S4, T3, T4, A.H. PROY. NUEVO PACHACUTEC GR A4 MZ. T4, NUEVO PACHACUTEC GRUPO A MZ. S4, A.H. NUEVO PACHACUTEC SCT A MZ. Q3, R3, S3, CA LA ESMERALDA CON CA 29 (CAM.VIG) A.H. PACHACUTEC.GRIUPO RES.A3 SCT A - A.H, A.H. NUEVO PACHACUTEC MZ. Q3, R2, R3, R4, S3, S4, T2, T4.
Viernes 30 de abril
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00
JR LOS DURAZNOS CDRA. 5, 6, AV WIESE CDRA.1, LOS CIRUELOS CDRA. 4, 5, 6, CA POTASIO CDRA. 6, AV PROC. DE LA INDEPENDENCIA CDRA. 28, 29, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA SUB LOTE 23-B MZ F 2836, URB. PARCELACION SEMIRUSTICA CANTO GRANDE MZ. C, F, J, AH. HUANTA III MZ.C, URB. CANTO GRANDE MZ.C, F.
SUPE 07:00 A 18:00
C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce. de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.
Sábado 1 de mayo
SANTA MARÍA 13:00 – 17:00
AV. PERU MZ. 2 LOTE 1A
Domingo 2 de mayo
LIMA 08:00 – 16:00
AV. MATERIALES CON VICTOR REYNEL, CALLE OMICRON CON DELTA