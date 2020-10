De acuerdo al doctor endocrinólogo Walter Maceda, del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), las personas obesas son consideradas de mayor riesgo si padece de Coronavirus. De 10 personas, 8 fallecieron por esta enfermedad y se les complicó por ser “gorditos”.

“La obesidad es considerada de riesgo extremo. Yo diría es el mayor factor de riesgo no solo en el Perú, sino en todos lados donde se ha desarrollado esta pandemia. Para internamiento es un caso severo como mortalidad. En diciembre del año pasado en China no tuvieron esa percepción. Recordemos que los pacientes chinos no son como los de Latinoamérica o de otras latitudes. Como pasó con Francia, España, done se observó que los pacientes gorditos iban a UCI y generalmente morían”, señaló.

De acuerdo al especialista, la obesidad puede llevar a un índice de mortalidad. “Si hay un exceso de peso, entonces está totalmente inflamado y si eso pasa anda mal el hígado, músculo y todas las estructuras. Esa inflamación es crónica, entonces no va a producir bilis y la función respiratoria no va ser la misma de una persona sana”, indicó.

OPERADOS NO SON PROPENSOS AL CORONAVIRUS

Finalmente, el doctor señaló que las personas que fueron obesos y se sometieron a la cirugía bariátrica (reducción del estómago) no son propensos a contraer el Coronavirus. “Si se ha recuperado tiende a prolongar sus años de vida y su calidad será mejor”, indicó.