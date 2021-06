El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, recibió este viernes la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el en el Parque de la Exposición situado en el Cercado de Lima. El burgomaestre, de 59 años, pertenece al grupo de ciudadanos que son vacunados desde hoy, 25 de junio, de acuerdo al plan de inmunización contra el coronavirus a cargo del Ministerio de Salud (Minsa).

“Ana la enfermera que me ha puesto la vacuna ha sido extraordinaria. Es un ángel y con experiencia [en la colocación de vacunas]. No me ha dolido y esperé el tiempo que piden por protocolo, y ahora agradecer por esta oportunidad, y a continuar trabajando en lo que nos corresponde en el proceso de vacunación”, señaló la autoridad edil para TVPerú.

Muñoz Wells informó que esta mañana también la Municipalidad de Lima a través de Sisol Salud, implementó cuatro cadenas de frío con el objetivo de garantizar el adecuado almacenamiento, conservación, manejo y transporte de las vacunas contra el coronavirus. De esta manera, se optimiza el proceso de inoculación y se evitan retrasos involuntarios que pueden generarse en el traslado de los biológicos.

La comuna metropolitana también informó que Sisol Salud participa este de la jornada de inmunización a los adultos mayores de 58 y 59 años de edad que se encuentran registrados en el padrón nacional. Estos equipos estarán ubicados en el Parque de la Exposición (Cercado de Lima) donde se atiende desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m.

Esta mañana, el Minsa inició la vacunación contra la COVID-19 de personas de 58 y 59 años con el lanzamiento de la estrategia denominada ‘Vacuna activa’ en el centro de vacunación Playa Agua Dulce. Esta nueva modalidad está diseñada para quienes se trasladan en bicicleta o trotando para ser inoculados, promoviendo así la actividad física.