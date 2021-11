Por medio de la estrategia implementada por el Ministerio de Salud (Minsa) “Vamos a tu encuentro, ¡Vacúnate Ya!”, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur vacunará contra el coronavirus (COVID-19) a mayores de 12 años casa por casa. El proceso se lleva a cabo desde hoy, lunes 8, y finalizará el sábado 13 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la Diris Lima Sur detalló que las brigadas llegarán a diversas zonas de los distritos de Lurín, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, San Bartolo, Pachacámac y Pucusana.

“Recibe a las brigadas con tu DNI y doble mascarilla”, recomendó en la entidad en Twitter.

CRONOGRAMA

Lunes 8: Lurín, San Juan de Miraflores y Santa María del Mar.

Lurín, San Juan de Miraflores y Santa María del Mar. Martes 9: Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, San Bartolo y Pachacámac.

Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, San Bartolo y Pachacámac. Miércoles 10: San Juan de Miraflores.

San Juan de Miraflores. Jueves 11: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y Pachacámac.

Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y Pachacámac. Viernes 12: Villa El Salvador.

Villa El Salvador. Sábado 13: Lurín y Pucusana.

Hasta este lunes, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 20′247.763. En tanto, el total de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 15′945.708.

VACUNACIÓN A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que la vacunación contra el coronavirus a los niños de 5 a 11 años podría iniciarse en enero del 2022, con el objetivo de impulsar el retorno de las clases escolares presenciales.

“Con respecto a la vacunación de los niños de 5 años a 11 años, que es un tema muy sensible, todavía no tenemos el protocolo, no está autorizado en el país, además la vacuna que se está utilizando, que es la vacuna Pfizer, es distinta a la vacuna que se viene usando en el país”, expresó el ministro de Salud.

“Tenemos conversaciones intensas con Pfizer para la adquisición de esta vacuna, está el compromiso y pensamos que alrededor del mes de enero podríamos estar vacunando a este sector de niños más pequeños con la idea de fortalecer el hecho del retorno pronto a las clases presenciales”, agregó.

