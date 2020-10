Un reportaje del noticiero “90 Segundos” edición dominical, dio a conocer la indiferencia de muchos conductores de vehículos para con las ambulancias, quienes transportan a pacientes, ahora en su mayoría contagiado del Coronavirus, Poniendo aún más en riesgo su vida, ya que dependen de ser atendidos a tiempo, pero lamentablemente esto no sucede ya que tardan mucho tiempo para llegar a su destino.

“Los pacientes no dejan de llegar por efectos del Coronavirus, otros salen recuperados, pero lo más duro es que muchos salen en ataúd. Es una realidad que vemos diariamente. La gente no cede al paso, demoramos entre 20, 30 y a veces 40 minutos. Tanto los conductores como algunos policías no ceden el tránsito pese a las sirenas de la ambulancia”, señaló la reportera.

Vale indicar, que muchas veces el chofer que maneja las ambulancia funge de camillero para ayudar a los doctores. Precisamente, Miguel Caranza, jefe de transporte del Hospital de Dos de Mayo se contagió del Covid-19 y tras superada la enfermedad sabe en carne propia lo que sufre un paciente del Coronavirus.

“Es desesperante la falta de oxígeno, pero depende de todos nosotros, que seamos solidarios con los pacientes. Hay que luchar contra la indiferencia social a bordo del los vehículos”, indicó.