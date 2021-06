Según una denuncia reportada a diario OJO, una trabajadora del Ministerio de Salud (Minsa) se comunicó con un ciudadano identificado como Henry Díaz (43) para informarle que podía ser vacunado contra el COVID-19 en el parque de la Exposición, a pesar de tener menos de 60 años y no padecer alguna enfermedad rara o huérfana.

“La persona que le dijo que podía vacunarse es una mujer que trabaja en el Ministerio de Salud. Él tenía cita hoy. Así como él imagínese cuántos casos más puede haber. Al personal de salud solo les queda obedecer y proceder con la vacunación porque sino lo hacen corren el riesgo de que se les anule su contrato CAS y eso no es justo”, señaló la persona denunciante.

OJO se comunicó con Henry Díaz, quien confirmó que ayer domingo iba a ser vacunado. Al ser consultado si era consciente de que aún no le correspondía recibir la vacuna se puso nervioso y no quiso brindar más detalles.

Fuentes de prensa de la Diris Lima Centro, que tiene a su cargo el vacunatorio del parque de la Exposición, indicaron que no estaba al tanto de la denuncia y que esta inoculación no procedería debido a que no cumplía con los requisitos. “Investigaremos el caso porque eso no puede pasar”, aseguraron.

Dónde denunciar

Si alguna persona conoce de alguna irregularidad en el proceso de vacunación puede denunciar el hecho a a través de la línea gratuita 113 de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), desde cualquier teléfono fijo o celular de cualquier operador a nivel nacional. También cuentan con un asistente virtual inteligente (Avisusalud) al WhatsApp 98465-3092.