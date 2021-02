El médico e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Eduardo Ticona, informó que 88 miembros de la unidad de ensayos clínicos -a cargo de la Decana de América- se vacunaron con ambas dosis contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm.

Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, confirmó que sí recibió la vacuna porque así lo mandaba el protocolo para reducir el riesgo de contagios de los investigadores.

Ticona explicó que al margen de las 9.000 dosis que recibieron para el ensayo clínico de Sinopharm y que fueron aplicadas a 4.500 voluntarios, a su equipo investigador, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UCPH) le otorgó 200 dosis adicionales.

“Había un lote pequeño que era para los investigadores y eso está descrito en el protocolo, es para disminuir el riesgo de contagio durante el desarrollo del estudio. Bajo ese aspecto, al margen de las 9.000 para voluntarios, nosotros hemos recibido 200 dosis adicionales para vacunar a nuestro equipo de investigación. De las cuales no las hemos aplicado todas”, indicó.

“Sí, he sido vacunado, claro que sí. Hasta el momento se han vacunado 88 personas. [¿Quiénes fueron vacunados?] Todas las personas que han participado independiente de sus tareas, hay personal administrativo, pero todos justificados dentro del ensayo clínico”, precisó cuando el titular de grupo parlamentario, Edgard Alarcón, le consultó si fue inmunizado con las dosis contra el coronavirus.

Respecto a la vacunación de Martín Vizcarra, el investigador principal de la UNMSM, afirmó que no se aplicó ninguna dosis al expresidente en el centro de estudios de la citada universidad. Aclaró que solo pudo ver en una oportunidad al exjefe de Estado cuando iniciaron los ensayos clínicos de Sinopharm.

“En relación a las preguntas directas si es que nosotros habíamos participado o sabemos algo de la vacunación del expresidente Vizcarra, y la situación es que nosotros desconocemos. El expresidente llegó a visitarnos un día aquí en una actividad particular cuando comenzamos las actividades”, explicó.

“En todo momento estuvo acompañado por nuestro equipo por lo tanto doy fe que no recibió ninguna aplicación aquí en nuestro centro, y luego hemos vuelto a tener una visita de él. Desconozco la situación de su señora esposa. No la hemos conocido, no ha visitado el centro”, añadió.

VIDEOS RECOMENDADOS

Médicos y enfermeras hacen largas colas para ser vacunado contra la COVID-19

Médicos y enfermeras hace largas colas para ser vacunado contra la COVID-19

TE PUEDE INTERESAR