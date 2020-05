Una funcionaria que hace poco causó polémica al afirmar que el coronavirus no es una enfermedad mortal, falleció por complicaciones de una afección respiratoria vinculado al COVID-19.

Se trata de Violeta Ávila, concejala de Manta, en Ecuador, quien falleció la noche del martes 19 en el hospital de la ciudad, donde se encontraba internada desde hace varios días por presentar problemas respiratorios.

Cabe mencionar que cuando se inició la emergencia sanitaria en el mundo, un video de Ávila generó controversia en la ciudadanía: ella aseguraba que no era necesario utilizar mascarillas para la prevención del COVID-19.

“El coronavirus no es mortal, no tienen por qué ponerse mascarillas con el ánimo de la prevención porque no es necesario. Ustedes están gastando la plata. Mejor compren naranjas, limón, maracuyá y frutas con vitamina C para mejorar el sistema inmunológico”, dijo hace un par de meses en un video que se hizo viral.

“Estoy consternado. Nuestro abrazo profundo a la familia de la Dra. Violeta Ávila, concejal de Manta y amiga. Dios guarde su alma. Gracias por su aporte al desarrollo de nuestra Manta”, publicó Agustín Intriago, alcalde de Manta.

