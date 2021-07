Hoy, sábado 24 de julio, se inició la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) de adolescentes de entre 12 a 17 años con síndrome de Down. A la par, se lleva a cabo la tercera vacunatón, que consiste en una jornada de 36 horas ininterrumpidas en 22 vacunatorios distribuidos en Lima y Callao.

PROTOCOLO PARA ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE DOWN

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), los peruanos y extranjeros adolescentes con síndrome de Down pueden ser vacunados en todos los centros de inoculación, incluso durante la tercera vacunatón que se desarrolla en Lima Metropolitana y Callao.

Ellos no tendrán la necesidad de hacer cola para el acceso a cualquier centro de vacunación, ya que se ha dispuesto un punto específico para su atención (módulo preferencial).

Además, el formato formato de consentimiento informado para su vacunación debe ser firmado por su padre, madre o tutor, quienes deberán estar presentes durante la inmunización.

El Minsa precisó que, en el caso de los menores de edad, la única vacuna que puede inocularse es la fabricada por el laboratorio Pfizer.

TODO ACERCA DE LA VACUNATÓN

Este sábado 24 y domingo 25 de julio se llevará a cabo la tercera vacunatón, en la que se ha previsto inmunizar a rezagados de su primera y segunda dosis. Así como adultos de 40 a 44 años.

Debido a que la jornada continua en horas de la madrugada, el Minsa dispuso que las personas que estén programadas para ser vacunados puedan transitar en dicho horario.

De acuerdo con el asesor del Minsa, Arturo Granados, las personas solo necesitarán presentar su documento de Identidad (DNI) en caso sean intervenidos por algún agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Recordemos que en Lima y Callao el toque de queda rige de 12 a.m. (medianoche) a 4 a.m. y la vacunatón va desde las 7 a.m. del sábado hasta las 7 p.m. del domingo.

Conoce los centros de vacunación de la tercera #Vacunatón en Lima Metropolitana y Callao. Foto: Minsa

META PARA LA VACUNATÓN

La directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, estimó que la meta para la última vacunatón a llevarse a cabo este fin de semana es de 250 mil personas.

Cabe recordar que para la primera y segunda vacunatón la meta fue de 200 mil inmunizados. Pero ambas fueron superadas, logrando vacunar a 239.439 los días 10 y 11 de julio, y a 216.337 el sábado 17 y domingo 18 de julio.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que las personas mayores de 40 años serán vacunadas contra el COVID-19 desde el próximo sábado 24 de julio como parte de la tercera vacunatón.