¿Existe alguna relación entre la vacuna contra el Covid-19 y la infertilidad? Esta es una de las dudas que han surgido en el último año, desde que la vacunación se volvió masiva en distintos países.

Los denominados ‘antivacunas’ han viralizado ‘fakenews’ o noticias falsas respeto a una supuesta infertilidad provocada por las vacunas contra el Covid-19.

Sin embargo, un estudio publicado el 20 de enero del 2022 en la revista “American Journal of Epidemiology” aclara las dudas sobre este ‘mito’. La investigación juntó a un grupo de 2126 mujeres, desde el diciembre de 2020 hasta noviembre del 2021, donde- cada dos meses - las mujeres teníaa que llenar un cuestionario con las fechas de su ovulación, de menstruación, si se habían infectado con el Covid-19 o no, etc.

“El objetivo del estudio fue tratar de determinar si durante el periodo de observación existía alguna una relación entre el vacunarse o el tener Covid-19 y el no poder concebir (un embarazo)”, informó el doctor Elmer Huerta.

Resultados sobre la relación entre la vacuna y la infertilidad en hombres / mujeres

Durante la secuencia ‘Sanamente’, el médico Elmer Huerta comentó sobre las conclusiones del estudio sobre la relación que existe entre la infertilidad y la vacuna

“En las mujeres no se observó ninguna relación ni entre la vacuna, ni entre la infección por SARS-CoV-2 en lo que se refiere con la fertilidad. La mujeres, ya sea que se vacunaron o tuvieron Covid, igual salieron embarazadas”, comentó el especialista.

Sin embargo, en el caso de los hombres, el estudio confirma que para el varón la infección por Covid-19 “temporalmente le puede disminuir su fertilidad”.

“En las varones, la vacuna no produjo problemas ningún tipo de problemas con la fertilidad, pero sí lo produjo la infección, un efecto pasajero, que duró más o menos 2 meses después de pasar por el Covid 19, el varón tuvo dificultades para concebir”, comentó Huerta.

Conclusión:

“La vacunación no produce ningún efecto en la fertilidad en hombre y mujeres, pero la infección en el varón podría producir una dificultad pasajera para concebir de dos meses”, comentó Elmer Huerta.

TE PUEDE INTERESAR