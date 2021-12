A raíz de la exigencia de la presentación del carné de vacunación que acredite ambas dosis contra el coronavirus (COVID-19) a mayores de 18 años para ingresar a espacios cerrados, que rige desde el 10 de diciembre a nivel nacional, algunas personas han buscado la forma de aparecer en la plataforma con sus dos vacunas pese a no haberlas recibido.

Por lo que mafias han cobrado hasta más de S/100 para realizar esta acción ilegal. Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) inició una investigación a fin de identificar a los inescrupulosos e iniciar las acciones correspondientes.

El sector Salud no solo debe lidiar con estas mafias, ya que días atrás la legisladora Margot Palacios, de Perú Libre, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que no sea obligatorio la presentación del carné de vacunación para el ingreso a galerías, centros comerciales, entre otros.

Si eres mayor de 18 años debes presentar tu carné de vacunación para ingresar a espacios cerrados. Foto: Minsa

Debemos recordar que la exigencia de la presentación de este documento también abarca a las empresas con más de 10 trabajadores, quienes solo podrán operar de manera presencial si todos ellos acreditan su dosis completa. Así como a los choferes y cobradores del transporte público, trabajadores de delivery.

Sin embargo, algunos colaboradores no habrían recibido a bien esta medida, debido a que estos últimos dos días se han registrado protestas en la región Ica en contra de presentar el carné de vacunación con ambas dosis para ingresar a sus centros de trabajos.

Por ello, te detallamos todo acerca de esta disposición del Gobierno y la población que se resiste a ser inmunizada pese al avance de la pandemia del COVID-19.

MAFIA INGRESA A NO VACUNADOS

De acuerdo a una denuncia del portal “La Encerrona”, personas inescrupulosas con supuestos contactos en el Minsa ofrecen en grupos de Telegram el ingreso al sistema de vacunación del sector Salud para que se les acredite que tienen ambas dosis contra el COVID-19 pese a no haber recibido ninguna vacuna.

La denuncia periodística reveló que una maquilladora que reside en Lima le pagó a una persona llamada “Gerson” para que coloque sus datos en el sistema de vacunación del Minsa. El pago (150, 450 y hasta 1.500 soles) es por adelantado y se hace una vez que el nombre del interesado aparece en el sistema, lo que puede demorar de 2 a 3 días, y en otros se pide un adelanto del 50%. En caso el abono no se realice, indican que el registro ilegal se anula.

MINSA INICIA INVESTIGACIÓN

A raíz de esta grave denuncia, el Minsa informó que solicitó a la Procuraduría del sector y a la Policía Nacional del Perú una rápida investigación a fin de constatar dichos hechos. Así como detectar a los inescrupulosos e iniciar las acciones legales y administrativas correspondientes.

Asimismo, informan que han tomado medidas para reforzar la seguridad del padrón de vacunación. “Se recuerda a la ciudadanía que la exigencia de presentar el carné de vacunación procura elevar la protección colectiva frente a la COVID-19 y, por ello, se les invoca a aplicarse sus dos dosis de vacuna”, precisa el comunicado.

COMUNICADO | En relación a las personas inescrupulosas que estarían cometiendo actos de corrupción. Foto: Minsa

CAMBIAN CLAVES DE ACCESO A QR

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó -en conferencia de prensa- que su sector cambió claves de acceso al código QR para detectar a supuesta mafia que inscribe a falsos vacunados.

“Está claro que esto es un delito penal, el Minsa ha tomado medidas; estamos conversando y revisando las claves con todos los digitadores. Hemos cambiado las claves de acceso (al sistema de código QR) en coordinación con Contraloría y Fiscalía, tenemos dos auditores informáticos que están revisando todo”, indicó.

El funcionario agregó que, con esta evaluación, que vienen haciendo los auditores informáticos en el Minsa, se determinará si se ha producido una vulneración del ingreso al código QR y falsificación de nombres a personas que no están vacunadas. De ser así, los responsables asumirán un proceso penal en su contra.

CARNÉ DE EXENCIÓN NO ES VÁLIDO

Tras la difusión de un documento de exención de vacunación contra el COVID-19 en redes sociales, el Minsa aclaró que este “no es válido para ingresar a espacios cerrados”. “Certificado de excepción de vacunación es completamente falso. Según el DS 179-2021-PCM deberás presentar el carnet de vacunación, en formato físico o virtual, emitido en el Perú o en el extranjero”, sostuvo la institución en Twitter.

Asimismo, el Viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, señaló a RPP Noticias que se denunciará a quienes entreguen este documento inválido. “No hay carnet de exención, aquellos que están dando carnet diciendo que es su derecho no estar vacunados eso es completamente ilegal. No hay persona o funcionario que esté autorizado para entregarlo y, si alguien lo está haciendo, está usurpando funciones y vamos a denunciarlo porque eso es contradictorio al fin que damos para proteger a la población”.

Alertamos a la población ante la divulgación de información falsa. No compartamos fake news. Foto: Minsa

DAN PLAZO A TRABAJADORES NO VACUNADOS

Este miércoles, el Minsa dispuso que, excepcionalmente, puedan seguir realizando actividad laboral presencial los trabajadores del sector privado que no cuenten con las dos dosis contra el coronavirus.

Además, remarcó que, durante un plazo máximo de 30 días calendario (desde la publicación de la presente norma), los trabajadores del sector privado podrán laborar pese a no tener ambas dosis COVID-19, y cuya naturaleza de labores no sea compatible con el trabajo remoto.

Al respecto, el ministro Cevallos señaló que se les otorgará un “carnet de trámite” con vigencia de 30 días a los trabajadores que aún no se han vacunado y que laboren en empresas con espacios abiertos.

LEY A FAVOR DE NO VACUNADOS

La bancada de Perú Libre, a iniciativa de la legisladora Margot Palacios, presentó un proyecto de ley que pretende socavar las restricciones dictadas por el gobierno del presidente Pedro Castillo, para las personas que no cuenten con ambas dosis contra el COVID-19.

Según indica la iniciativa legislativa N°958 / 2021 - CR, recibido el último 10 de diciembre, se busca “garantizar” el ejercicio de los derechos humanos en época de la pandemia. Además de Palacios, el documento lleva las firmas de Guido Bellido, Edgar Tello, Katty Ugarte, Lucinda Vásquez, Segundo Quiroz y el vocero Waldemar Cerrón.

Presentan proyecto de ley que elimina restricciones a personas no vacunadas contra el COVID-19.

Al respecto, el ministro Cevallos consideró que más que una oposición de los congresistas a la vacunación contra el COVID-19, es pensar “que la gente debe decidir” respecto a si inmunizarse o no. “Yo creo que ese criterio que la gente debe decidir, en este caso, no es correcto. Necesitamos sumar esfuerzos, buscar unidad alrededor de la lucha contra la pandemia y yo espero en este caso que sea lo que finalmente prevalezca, la búsqueda de la unidad”, expresó en declaraciones a RPP Noticias. En esa línea, espera que “se reflexione” al respecto.

Cevallos sobre proyecto de ley que elimina restricciones a no vacunados contra el COVID-19: “Espero que se reflexione”

INVESTIGAN A MÉDICOS ANTIVACUNAS

El Colegio Médico del Perú (CMP) anunció que ha dispuesto el inicio de un proceso indagatorio contra los médicos que estarían promoviendo campañas para desinformar a la población sobre la vacunación contra el COVID-19.

“El Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, en ejercicio legal del control ético deontológico, en cumplimiento del artículo 88º de su Estatuto y ratificando su compromiso con la promoción y defensa de la vida y la salud de las personas ha dispuesto a nivel nacional el inicio del proceso indagatorio contra aquellos profesionales médicos cirujanos que estarían promoviendo campañas antivacunas y desinformando a la ciudadanía sobre la vacunación”, publicó en un tweet.

El Consejo Nacional del @CMP_PERU, en ejercicio legal del control ético deontológico, en cumplimiento del artículo 88º de su Estatuto y ratificando su compromiso con la promoción y defensa de la vida y la salud de las personas... (1/2) @Defensoria_Peru — Colegio Médico Perú (@CMP_PERU) December 14, 2021

PROTESTAS CONTRA EXIGENCIA DE CARNÉ DE VACUNACIÓN

Trabajadores de empresas agroexportadoras de la región Ica bloquean la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 272, en el sector conocido como barrio chino. Esta medida comenzó la noche miércoles 15 y se retomó en la mañana del jueves 16. Los manifestantes señalan que la protesta es contra la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en los centros de trabajo.

“Que no nos obliguen a vacunarnos porque aquí la mayoría de las empresas están pidiendo la segunda dosis para poder ingresar a laborar, y acá como la mayoría de la gente se ha informado que este virus no existe, no se quieren vacunar”, señaló una de las manifestantes.

El kilómetro 272 de la Panamericana Sur se encuentra bloqueado por trabajadores del rubro agrario, que rechazan vacunarse contra la COVID-19, luego que las empresas no los dejan ingresar a sus centros de trabajo porque no tienen las dosis de la vacunación contra el coronavirus. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/noticias

