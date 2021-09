El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó este sábado que, tras las investigaciones que desarrolla el Instituto Nacional de Salud (INS), se ha podido identificar tres casos de la variante Delta Plus del COVID-19 en el distrito de Ate Vitarte, en Lima. Además, se anunció que a la fecha, se reporta 721 casos de la variante Delta.

“Estamos en un momento que si bien la cantidad de casos COVID-19 no se ha incrementado, lo que sí ha subido es la variante Delta y la aparición de tres casos de la Delta Plus en el sector de Ate. Ya hemos tomado las precauciones necesarias”, señaló el titular del Ministerio de Salud, quien remarcó que este nuevo sublinaje no quiere decir que las vacunas “no sirven ante la variante Delta Plus”.

En conferencia de prensa durante el lanzamiento de la estrategia Vacuna Móvil en San Juan de Lurigancho, también el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, informó que la primera persona identificada con la variante Delta Plus es un personal de salud que fue reportada el día 3 de setiembre. Mientras que las otros ciudadanos infectados tuvieron síntomas desde el 11 de setiembre.

“Uno es el personal de salud que tiene vacunas, y ha hecho enfermedad de forma leve. Las otras personas, una es de su entorno y otra que vive cerca , no de su entorno interno, pero sí cerca a su vivienda. Son personas jóvenes que no están vacunadas, pero que están haciendo una manifestación leve de la enfermedad”, explicó.

“Nosotros como Minsa hemos hecho el cerco epidemiológico y vamos hacer un ‘bloqueo’, es decir vamos a vacunar a todas las personas que no están vacunadas, las personas a su alrededor [de los casos reportados de Delta Plus], desde los 18 años. Esto [inmunización] ya se empezó a hacer con la coordinación de la Diris correspondiente para evitar que la variante se expanda. Tenemos 721 casos de la variante delta en todas las regiones”, agregó.

¿Qué es la variante Delta Plus?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que la llamada variante Delta Plus del coronavirus tiene una mutación adicional a la que presenta la Delta original y que podría tener un impacto en la capacidad de los anticuerpos para acabar con el virus.

Esta variante fue encontrada por primer vez el pasado abril y las autoridades de la India han sido las primeras en hablar de ella.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud informó que las personas con síntomas sospechosos del coronavirus pueden realizarse la prueba molecular de descarte, de manera gratuita, en los denominados puntos COVID. Conoce todos los detalles en el siguiente video.