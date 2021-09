La directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Gabriela Jiménez Quinteros, recordó este lunes que las regiones del país no están autorizadas todavía para inmunizar contra el COVID-19 a menores de 12 a 17 años de edad, y que este proceso ha sido suspendido en las regiones donde había sido anunciado.

Jiménez señaló que las regiones deben adecuarse a los cronogramas de inmunizaciones previstos a escala nacional, pues la prioridad debe ser cerrar las brechas entre primera y segunda dosis en los grupos etarios que ya comenzó a inocularse.

En tal sentido, dijo que no existe disposición alguna del Ministerio de Salud para vacunar en estos momentos a menores de 12 a 17 años y en el caso de la región Cusco, que ya había iniciado ese proceso, dijo que había sido suspendido.

Jiménez Quinteros manifestó que en los casos de Tumbes y Puno, a pesar de los anuncios realizados, no llegaron a realizar las inmunizaciones a dicho grupo etario, mientras que se viene conversando con Tacna, que había anunciado este proceso desde hoy.

“No esta permitido (vacunar a menores de 12 años), Cusco ya la paralizó y todos las regiones que lo han intentado no llegaron a hacerlo, y no es porque no se les va a vacunar, sino que hay que mantener un orden estricto”, subrayó la funcionaria en declaraciones a TV Perú.

Cabe recordar que el Gobierno Regional de Tumbes informó que un total de 7.020 adolescentes, de 12 a 17 años, recibieron su primera dosis contra el coronavirus el martes 14 de setiembre, fecha en la que arrancó la inmunización a este grupo etario en esta jurisdicción.

Jiménez manifestó que las regiones “no tienen autonomía sanitaria” y deben seguir la ruta fijada por los documentos técnicos normativos emitidos por el Ministerio de Salud.

Según dijo, se está enviando la comunicación correspondiente a todas las regiones, señalando que no se ha autorizado la vacunación a los menores de 12 años.

“Entendemos la presión social y también entendemos muchas veces la postura política de los gobiernos regionales y eso esta bien, porque hay una preocupación por vacunar a la población, pero nosotros tenemos que seguir actuando con criterio técnico, no tenemos intención de discrepar con ninguna región y lo que queremos es cerrar las brechas”, aseveró.

Jiménez afirmó que el objetivo es vacunar hasta fines de año a 28 millones personas, entre los que se incluyen a los del grupo entre 12 a 17 años, pero respetando un orden porque se necesita ganar tiempo y ganarle la guerra a la anunciada tercera ola.

Indicó que los que van a llegar a UCI son los mayores, las personas con morbilidades y por eso la preocupación de que los mayores de 40, 50, 60, 70 y 80 años estén vacunados.

Agregó que por ello el interés en cerrar las brechas y si alguna región demuestra que el 85 % u 80 % de su población está vacunada podría empezar a bajar el grupo etario.

Jiménez Quinteros invocó también a la ciudadanía a vacunarse en sus lugares de origen y no ir a otras ciudades como ocurrió en Chincha, donde el 80 % de los vacunas en la última semana son de Lima.

Recordó que la directiva del gobierno es que en aquellas zonas rurales que tienen menos de 2 mil habitantes y por ser dispersa, se vacune a partir de los 18 años.

“Si acuden personas que no son del lugar, se está dejando sin vacunas a las de zonas rurales”, advirtió.