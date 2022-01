Tras reducirse a 10 días el tiempo de aislamiento para las personas con COVID-19 en Lima Metropolitana y Callao, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, explicó las razones que llevaron a su sector a tomar dicha decisión en el contexto del aumento de contagios por la variante ómicron.

Cevallos señaló que la decisión de disminuir los días se debatió ayer (martes 11 de enero) y la principal razón para hacerlo fue que la variante ómicron del COVID-19 “es relativamente nueva y tiene un periodo de incubación más rápido de dos a tres días”.

“Su proceso de síntomas es de 5 a 6 días, pero eso no quiere decir que no hay casos que se complican... En estos momentos, en el país, creemos que es prudente bajarlo a 10 días y seguir la evolución epidemiológica”, indicó Cevallos en conferencia de prensa tras la sesión de Consejo de Ministros.

¿Por qué en Lima y Callao?

El ministro puntualizó que esta medida de reducción fue dispuesta en Lima Metropolitana y Callao porque “es donde hay prevalencia de ómicron superior al 80%, cosa que no sucede hasta ahora en otras regiones del país”.

Sin embargo, Cevallos no descartó que en una próxima fecha también se incluya a otras regiones bajo esta reducción de los días de aislamiento. “Esto no quiere decir que no se vaya a incrementar el ómicron en otros lugares”, afirmó.

“La disminución no es un tema mecánico, si el paciente tiene fiebre o complicaciones, obviamente necesita una reevaluación de aislamiento. Esta es una decisión en función a la experiencia que tenemos, no solo acá sino en el extranjero”, puntualizó Cevallos.

Problemas en Perú

Más temprano, Cevallos comentó que si se sigue la progresión que tiene ómicron en otros países (con grandes contagios diarios), se puede estimar que en el Perú habrá problemas con los servicios básicos y con el personal de primera línea de atención, pues “vamos a tener una gran cantidad de trabajadores que se van a enfermar”.

“Y si decidimos aislar 14 días [a los positivos para COVID-19] vamos a tener un problema operativo como sociedad y ni hablar de la primera línea de atención”, añadió. También resaltó la importancia de vacunarse con ambas dosis y sumar a esto la dosis de refuerzo contra el COVID-19 y sus variantes.

