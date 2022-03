La nueva jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, informó que el sector relanzó la estrategia ‘Vacunamóvil de la esperanza’ para la inoculación contra el coronavirus (COVID-19) a menores ante el próximo retorno a clases presenciales, previsto para el 28 de marzo.

“Lo que nosotros estamos replanteando y relanzando es una vacunación y estrategia a través del ‘Vacunamóvil de la esperanza’, ya sea con carros, con mototaxis, con las formas que nos podamos trasladar para ir al encuentro de la vacunación y volver a sensibilizar a los padres de familia ya que están próximos al inicio de la escuela. No podemos permitir que los niños vayan a nuestras escuelas sin estar vacunados”, detalló en diálogo a RPP Noticias.

Asimismo, adelantó que trabajarán de manera articulada con el Ministerio de Educación (Minedu) para que “de manera obligatoria” los escolares regresen a las aulas completamente vacunados contra el COVID-19. “Por lo menos con sus dos dosis que deben recibir. Y lo que nos está funcionando es salir al encuentro para poder estar acercándonos a las casas, especialmente a las zonas más alejadas y estamos empezando con Lima Metropolitana y Callao y vamos a ir extendiéndonos a las regiones”.

En otro momento, Martínez recordó que los barridos de vacunación han funcionado durante muchos años para que las personas puedan tener una vida normal. “Nosotros podemos caminar porque no tenemos polio, sarampión, difteria, eso se consigue cuando la población está inmunizada. Entonces, es recordarle a la población que gracias a las inmunizaciones podemos estar vivos, podemos estar conversando, dialogando, vivir conjuntamente saludable con nuestra familia”.

Además, aseguró que junto el Minsa junto al Minedu sacarán una documentación para un retorno a clases seguro en el marco de la pandemia del COVID-19. “Vamos a tener que sacar juntos estas actividades, nuestro plan A es que los chicos vayan con vacunas, nuestro plan B es instalar brigadas de vacunación en las instituciones educativas para que cuando llegue el padre a llevar a sus hijos nos permita vacunar”.

SOBRE RENUNCIA DE JIMÉNEZ

Respecto a la renuncia de Gabriela Jiménez al cargo de jefa de Inmunizaciones, Martínez comentó que se contactó con ella para que reciba el cargo oficialmente. “Desde que he asumido el cargo me he reunido con las autoridades actuales para continuar con el proceso de vacunación. De hecho, la renuncia que ella tiene debe aducir que la gestión no tenía ningún acercamiento, realmente esas situaciones yo las desconozco, pero lo que yo he llegado a la dirección es porque queremos continuar con el proceso de vacunación”.

