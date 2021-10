El director del Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 de la Villa Panamericana, Juan Oriundo, informó que en las últimas semanas se registró un incremento de casos COVID-19, pasando de 800 a 1.314 el número de pacientes infectados que se encuentran internados en el citado establecimiento, ubicado en Villa El Salvador.

“Se está viendo una curva ascendente en los internamientos de la Villa Panamericana, pero este internamiento tiene característica particular es que es el incremento de grupos familiares. La primera y la segunda ola en sus picos más altos normalmente las personas se aislaban individualmente, muy rara vez era que venían en parejas o grupos familiares”, señaló el funcionario para Canal N.

“El caso actual es que una persona sale positiva, y las familias pasan como sospechosas o como pacientes confirmados si es que la prueba sale positiva. No está ingresan una persona o dos, sino tres o cuatro a aislarse que es saludable porque se hace monitoreo permanente”, añadió, el doctor Oriundo, quien indicó que a la fecha, 200 menores de 10 años están aislados en la Villa Panamericana.

Ante esta situación, el presidente de EsSalud pidió a la población no bajar la guardia y a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad como son uso de doble mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos con frecuencia.

“La familia está acompañando este proceso viral. Por eso invocamos que estén yendo a vacunarse y cumplan las dos dosis. No implica que no te contagie pero sí que no lleguen a tener cuadros graves”, precisó.

“La gran mayoría, mayores de 40 que tienen las dos dosis son pacientes que salen positivos y son asintomáticos. Los pacientes con una dosis están presentando menor sintomatología tanto es así que podemos ver lo que está aumentando es el aislamiento más no el manejo con oxigenoterpia”, remarcó.

¿Cómo me aíslo en la Villa Panamericana?

Las personas aseguradas y no aseguradas con sospechas o diagnóstico confirmado del nuevo coronavirus pueden aislarse en la Villa Panamericana a fin de evitar que otros miembros vulnerables de la familia contraigan la enfermedad.

Para solicitar el aislamiento, deben comunicarse a la línea 107 – opción 1 o enviar un mensaje a los números de WhatsApp 976 065 074 o 976 024 280.

Desde su puesta en funcionamiento, en marzo de 2020, el Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 de la Villa Panamericana, salvó la vida de 39 mil personas que volvieron a sus hogares luego de vencer la COVID19, gracias a la atención del equipo de profesionales y técnicos de la salud que laboran en dicho centro.

