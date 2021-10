Si la tercera ola de COVID-19 se presenta rápidamente como sucedió con la segunda, con la misma cantidad de pacientes que requerían cuidados intensivos al mismo tiempo, entonces las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) van a quedar chicas para atender pacientes críticos, no van a ser suficientes y vamos a regresar a la lista de espera, alertó a OJO el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Carlos Lescano.

Sin embargo, el especialista aclaró que existen condiciones para creer que esta tercera ola no se desarrollará rápidamente. “Si estamos en una situación en donde el porcentaje de vacunados va creciendo y asumimos que un porcentaje alto de la población ya se contagió, aunque de eso no hay estudios claros, existe la posibilidad de que la tercera ola sea de un ascenso más lento, que sature menos el sistema de salud. No es lo mismo que en una semana tengamos 20 mil casos a nivel nacional de COVID-19 a que esos 20 mil casos lo tengamos en uno o dos meses”, explicó Lescano.

FALTA DE INTENSIVISTAS

Un problema que persiste a la fecha es la falta de médicos intensivistas en las UCI de los hospitales del Perú. Lescano sostuvo que así se implementen más camas UCI estas serán insuficientes para la atención de pacientes graves de COVID porque no hay personal que esté a cargo.

“Se pueden incrementar estas camas UCI, pero si no hay personal calificado solamente se va a tratar de estadísticas, pero no de resultados. Para nosotros los resultados son sacar vivos a los pacientes y para eso tienen que ser atendidos por los especialistas, tanto médicos como enfermeras intensivistas”, afirmó.

Lescano señaló que la cantidad de médicos intensivistas es muy baja en el Perú. “Al año, más o menos, se gradúan entre 50 y 60 médicos intensivistas. Nosotros somos alrededor de 700 los activos que estamos atendiendo pacientes COVID, o sea del año pasado para este se han sumado cerca de 50, pero la necesidad de médicos para el país en un contexto sin pandemia es de alrededor de 2500 a 3000 médicos intensivistas, estamos muy lejos de esa cantidad, en pandemia esa cifra debe ser mayor”, expresó.

OXÍGENO EN POSTAS

Durante la fase más dura de la pandemia fue común ver a cientos de peruanos haciendo colas afuera de las plantas de oxígeno. Muchos de ellos tenían familiares graves en sus casas por falta de oxígeno, lo que significaba que las camas de hospital se encontraban copadas.

“En la primera y segunda ola había un déficit marcado de oxígeno en hospitales. Para tratar de disminuir el flujo de pacientes que llega a los hospitales, además de evitar los contagios, se debe indicar oxigenoterapia lo más pronto posible cuando tengan indicación de ello. Esto significa que tiene que activarse la atención primaria de la salud para detectar rápidamente los casos”, señaló Lescano.

Para que no se repita esta situación, el médico afirmó que las postas y centros de salud deberían brindar atención con oxigenoterapia a fin de evitar que los pacientes saturen los hospitales. “¿Para qué esperar que el paciente tenga que ir a un hospital por oxígeno cuando lo puede recibir en las postas médicas, en los centros de salud, con personal calificado? Inclusive puede haber programas de atención domiciliaria con oxigenoterapia, pero siempre con personal calificado para que no haya un mal uso del oxígeno que es un medicamento. Su uso ayuda, pero su abuso puede ser dañino, entonces esto puede reducir un poco la cantidad de pacientes que requieran ir a los hospitales”, explicó.