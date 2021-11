Colas inmensas, que abarcan cuadras, se reportan en los exteriores del centro de inmunización de Plaza Norte, situado en Independencia. La masiva presencia de ciudadanos responde a que hoy comenzó el duodécimo vacunafest contra el COVID-19 (sábado 27 hasta el domingo 28), en la que se continuará inoculando a personas con mayoría de edad y a adolescentes de 12 a 17 años, además se aplicará las dosis de refuerzo a los ciudadanos de 18 a más años.

En las imágenes difundidas por Canal N se aprecia largas filas de personas que esperan su turno a fin de completar su inmunización contra el coronavirus o que se les aplique su dosis de refuerzo tras haber cumplido cinco meses de haberse aplicado la segunda dosis. En las colas se pudo constatar que muchos de los ciudadanos (de diversas edades) iban llenando su consentimiento para aplicarse la dosis contra el COVID-19.

“Estoy listo para la tercera dosis, Me siento tranquilo, no habido ningún problema. Estoy contento por la tercera dosis. He estado bien y siempre manteniendo los cuidados. Nunca hay que confiarse con esta pandemia. Preparado para la tercera y Dios quiera ojalá que sea la última”, comentó un ciudadano que ocupaba un espacio en la fila de las personas a las que se les aplicará la tercera dosis.

Como es público, esta nueva edición del vacunafest se desarrollará durante 36 horas ininterrumpidas, al igual que las anteriores ediciones; es decir, inició hoy sábado 27 de noviembre a las 7.00 a. m. y se prolongará hasta las 7.00 p.m. del domingo 28 de noviembre.

La coordinadora del vacunatorio de Plaza Norte, Jenny Arzapalo, señaló que este sábado se está registrando una alta afluencia. “Nuestro flujo es bastante rápido, fluido y estamos avanzando. Dijo que en el caso de tercera dosis se está vacunando también a personas que se hayan aplicado las dos dosis de vacuna en el extranjero”, comentó la licenciada.

Para el 12° vacunafest se ha implementado cerca de 30 puntos que atenderán de forma ininterrumpida, incluso de madrugada en Lima y Callao. Seis funcionan como vacunacar, es decir que los ciudadanos pueden acudir con sus vehículos particulares, taxis u otras unidades móviles. Aquí la lista:

Desde este viernes, 26 de noviembre, se comenzó a aplicar la tercera dosis contra la COVID-19 para los mayores de 18 años a nivel nacional. Asimismo, las personas que se hayan vacunado en el extranjero podrán acercarse al centro de inmunización más cercano a tu domicilio.