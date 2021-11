El caso de una familia en Comas que compró un perro en el Centro Histórico de Lima y, en vez de este animal, recibió un zorro muestra una problemática que viene creciendo: la venta de animales. Según Heidi Paiva, directora del Proyecto Libertad, esta actividad ilegal que desde hace años ocurre en el jirón Ayacucho, ahora ha retornado al Jirón de la Unión, y su erradicación no se ha concretado por la falta de voluntad política en las gestiones municipales, que en vez de realizar “algunos operativos deberían clausurar las galerías del lugar”.

“Lo que falta es voluntad política por parte del alcalde Jorge Muñoz. Hacer algunos operativos de fiscalización y decomisos de cachorro u otros animales es una forma de mostrar de cara a la opinión pública que se está haciendo algo, pero en realidad no es así. El decomiso no soluciona el problema de fondo, que es la venta, porque estos comerciantes compran los animales a otros y el precio de cada uno es mínimo, no pasa de S/100. Entonces, decomisar a un comerciante diez perros es como quitarle S/30 y en la tarde vuelve a comprar nuevamente”, explicó Paiva a OJO.

En ese sentido, sostuvo que las organizaciones que defienden a los animales como el Proyecto Libertad, que lidera, han advertido a las gestiones municipales que la solución es clausurar las tiendas de venta de forma definitiva. “Esto es ilegal porque no se puede vender en el Centro Histórico de Lima; se venden animales silvestres que es ilegal y un delito, y además hay un delito que se comete todos los días, que es el maltrato animal porque los tienen espacios muy pequeños, hacinados, muchos se mueren. A veces los rematan porque se están muriendo. Se cometen tres faltas a la normativa peruana”, señaló.

Municipalidad de Lima rescató a 149 animales

Según la Municipalidad de Lima, en lo que va de este año rescató a 149 animales, que fueron decomisados a personas que los ofrecían en la vía pública así como en quintas, donde los tenían en jaulas y cajas en mal estado, durante operativos realizados en coordinación con la Policía en los jirones Ayacucho y Puno. Entre estos se encontraban perros, aves, conejos y tortugas.

“Todos los animales son trasladados a la comisaría del sector, donde pasan por una evaluación a cargo del personal de Sanidad de la comuna edil; posteriormente son puestos en adopción”, detalló el municipio limeño.

Además, precisó que la Policía detuvo a 25 personas, las mismas que recibieron multas de una UIT (S/4,400) por comercializar animales en la vía pública y vulnerar sus derechos. El último operativo fue el pasado 27 de setiembre, fecha en que se intervinieron diez ciudadanos, quienes vendían 11 cachorros en total.

“Se ha solicitado el apoyo de la Policía para efectuar más operativos en la zona, a fin de intervenir a las personas que mantienen en cautiverio a estos animales, en viviendas ubicadas de Mesa Redonda; ello debido a que solo la PNP tiene la facultad de ingresar a inmuebles de propiedad privada, en el marco del estado de emergencia”, anotó la comuna.