El único sobreviviente e hijo de Israel San Román Doroteo, alias ‘La Tota’, reveló el momento exacto en que el sindicado sicario ‘Willy’ mató sin piedad a sus hermanitos menores, abuelos y padres. Se revelaron nuevos detalles de la matanza ocurrida en el distrito de San Miguel.

El adolescente de 17 años detalló que fue su abuela la que lo protegió durante el atentado a su familia, además, tuvo que hacerse el muerto para despistar a los sicarios.

“Mi abuela fue la que dio su vida por mí porque me abrazó y yo tuve que hacerme el muerto, y fue así como el último de atrás, el que era gordo, corrió, se metió atrás y dijo: ‘ahora los quemo a todos’, y comenzó a disparar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo y a mi hermano”, expresó el joven a Panorama.

“Desde el día uno de lo ocurrido no tengo protección de ninguna institución, temo por mi vida, por la vida de mi tía, que es la única pariente que me queda, que me protege, que me ayuda porque estoy recibiendo amenazas de muerte, no solo yo, sino también ella”, agregó

Aguirre Doroteo, tía del adolescente, señaló que ha gestionado ante embajadas para que le den asilo a su sobrino tras lo ocurrido. Además, descartó que este se haya llevado celulares o billetera de su padre momentos después del crimen.