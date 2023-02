Cada día se van revelando más pistas en torno al asesinato de Israel San Román Doroteo (40), ‘La Tota’, y de su familia el pasado lunes 6 de febrero. Esta vez un video evidencia los momentos previos al ataque y como la víctima se percató del auto donde iban los sicarios.

Según un reportaje de Punto Final, Israel San Román grabó un mensaje una semana antes del atentado. En el audio se escucha lo siguiente: “Buenos días, me he enterado que ‘Loco Franco’ ha salido, no se bien si con comparecencia restringida o todavía está en investigación... Estoy camino a poner mis garantías personales a la prefectura”.

El dominical también reveló unos videos donde se aprecian los momentos previos y post asesinato de ‘La Tota’. Se grabó la salida y el regreso de los sicarios tras terminar el encargo que, presuntamente, fue idea de David Francisco Durán Larrea (32), alias ‘Loco Paul’ o ‘Loco Franco’.

También se esclarece que en el asesinato participaron dos motos lineales y dos autos que servían como contención en caso el plan resulte fallido.

‘La Tota’ se dio cuenta de sicarios

Asimismo, se ve como ‘La Tota’ se percata que es perseguido por el cruce de la Av. La Mar y la Av. Riva Agüero. La víctima hace una señal a un patrullero que se encontraba estacionado en la referida dirección.

Sin embargo, la unidad de los sicarios aceleró y pasó desapercibida. Según el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, general Óscar Arriola, en uno de los autos, un Suzuki plomo de lunas polarizadas y placa F5V-243, se encontraba ‘Loco Franco’, quien desde ahí dio la orden para ejecutar el asesinato.

El último mensaje de "La Tota"

No se arrepienten

José Henry Presiado Alegría (18), alias ‘Josesito’, y Fabricio Michell Vera Díaz (26) alias ‘Bicho’, implicados en el asesinato de Israel San Román Doroteo (40), aseguraron no arrepentirse del crimen.

“¿Estas arrepentido?”, le consulta un agente PNP a alias ‘Bicho’, “¿De qué me voy a arrepentir?”, le responde. A lo que efectivo le dice: “¿De haberlo matado a la ‘Tota’?”. A lo que responde con total frialdad: “Lo volvería a hacer, matarlo a él porque yo lo he matada a él nada más”.

Mientras que su cómplice, alias ‘Josesito’ indicó sentirse tranquilo. “Abusivo era. (‘La Tota’) mandó a que me metan bala por eso lo he matado”, aseguró.