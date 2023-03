Mario Valencia Rivadeneira, de 64 años, conocido como “Cristo Cholo” forma parte de las tradiciones por Semana Santa que se celebran en la capital de Lima.

Actualmente, este querido personaje no la viene pasando bien de salud, pues una caída desde el tercer piso, en 2019, le generó una fractura que por ese entonces lo dejó inconsciente.

Pese a ello, él no se derrumba, pues asegura que su fe en Dios lo sostiene y, en entrevista con OJO, contó todas las actividades que tiene preparadas para Semana Santa.

Por un lado, se mostró alegre y agradecido de que el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, le haya dado permiso para que en el Cerro San Cristóbal se lleve a cabo, durante el Viernes Santo, la tradicional Crucifixión de Cristo.





No obstante, esta situación no se replica con la Municipalidad de Lima. Don Mario aseguró que envió todos los papeles a esta comuna para tramitar el permiso y así realizar su recorrido de las siete iglesias durante el Jueves Santo; sin embargo, no ha recibido respuesta ni aprobación.

Hace llamado

“Quiero pedir al señor alcalde Rafael López Aliaga que nos permita desarrollar en Lima el recorrido que siempre solíamos hacer antes de la pandemia. Como ha salido una norma municipal que declara intangible varios espacios en el Centro de Lima (no se permiten manifestaciones o desplazamientos masivos) hemos tenido que pedir permiso. Los papeles ya están en la gerencia municipal a espera de la aprobación”, señaló.

En otro momento, el “Cristo Cholo” expresó el pedido que hará a Dios en estos días santos. “Rezaremos desde el Rímac por la pacificación del país, que el señor aplaque su ira, nos perdone, nos dé su bendición, que paren todos los huaicos, los Yaku, y se vayan todos los males... Hago un llamado al Gobierno para que se inice la paz, y que sea un gobierno para todos los peruanos y más necesitados del Perú profundo”, acotó.