El último lunes 16 de mayo venció el plazo para que las empresas realicen el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), por lo que, ya deben de haber abonado el dinero a la cuentas de sus trabajadores. En esta nota te contamos cómo acceder para ver el monto que tienes.

La CTS tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de la relación laboral y la consecuente pérdida de tus ingresos, en pocas palabras es el ‘seguro’ con el que cuenta el empleado cuando rompe su relación con la empresa en la que ha laborado.

¿Cuánto es el monto que tengo en mi CTS?

Muchas veces los trabajadores no encuentran la forma de acceder al estado de cuenta para conocer el monto con el que cuentan de su depósito de CTS o no saben cómo calcular si lo depositado es correcto o no. Aquí te explicamos.

Para conocer tu estado de cuenta deberás conocer la entidad financiera que elegiste para el depósito de tu CTS. En caso de no acordarte, puedes consultar a tu empleador y él podrá brindarte la información.

Si tu dinero está depositado en la misma entidad donde te pagan tu sueldo, solicita información sobre tu cuenta y puedes unirla para que tengas una sola tarjeta.

Una vez cumplido con todos estos pasos, podrás consultar, de acuerdo al app de tu entidad financiera o vía teléfono el monto con el que cuentas en tu CTS.

A continuación te dejamos los pasos para visualizar tu estado de cuenta CTS de algunas entidades financieras:

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Ingresas a Banca por Internet .

. Ingresa el número de tu tarjeta Cuenta Sueldo.

Ingresa la Clave de Internet de 6 dígitos.

Finalmente podrás ver tu estado de cuenta y si calificas para retirar un porcentaje de tu CTS .

. Puedes llamar al (01) 311-9898.

BBVA

Ingresa a bbva.pe y luego a tu Banca por Internet o a tu App BBVA.

y luego a tu Banca por Internet o a tu App BBVA. En tu cuenta CTS da clic en “Quiero”.

da clic en “Quiero”. Selecciona la opción “Realizar transferencias a cuentas propias”.

Elige la cuenta de destino y coloca el importe.

Confirma la transferencia y Listo.

Desde la cuenta de destino seleccionada, podrás realizar todas las operaciones o transferencias que desees.

Puedes llamar al (01) 595-0000.

Interbank

Ingresa a la Banca por internet de Interbank.

de Interbank. Ingresa los datos de tu tarjeta.

Ingresa tus datos personales.

Ingresa tu clave digital.

Finalmente podrás visualizar tu estado de cuenta y en caso desees retirar tendrás que transferir el dinero a otra cuenta propia.

Puedes llamar al (0801) 00802.

Banco Ripley

Puedes solicitar la información de tu CTS vía internet, en sus agencias a nivel nacional y a través de la línea: (01) 611-5757.

Caja Huancayo

Podrás realizar los trámites desde la aplicación móvil de Caja Huancayo, la web, cajeros automáticos GlobalNet y cajas vecinas. También al número: 0800-10064 o al (64) 481000.

Caja Arequipa

Puedes realizar las consultas de tu cuenta CTS por internet a través de su banca por internet y de su app Caja Arequipa Móvil. También llamando al (54) 380670.

Caja Trujillo

Si recibes el depósito de tu CTS en Caja Trujillo, podrás consultar su saldo en la web y en el app Caja Trujillo Móvil. También puedes llamar al (44) 471000.

¿Puedo retirar la CTS?

La regla general establece que solo se puede retirar de la cuenta CTS el excedente de cuatro sueldos.

Para determinar el monto intangible se debe considerar el último sueldo que tuviera el trabajador a la fecha en la que solicita el retiro, multiplicado por cuatro.

Por ejemplo, si el total depositado en el banco es S/ 10,000 y el sueldo del trabajador es S/ 2,000; los cuatro sueldos equivalen a S/ 8,000; el exceso a cuatro sueldos será S/ 2,000.

También está pendiente el retiro del 100% de la CTS. El Ejecutivo tendrá que observa o promulgar la ley para que se haga efectiva el desembolso de ese dinero.

VIDEO RECOMENDADO

Si piensas viajar, ya sea de trabajo o para disfrutar de unas merecidas vacaciones, te presentamos las mejores recomendaciones para conseguir pasajes de avión con un modesto presupuesto. A continuación, todos los detalles.