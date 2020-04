Fernando Estrella Vilcapi es un hombre cuadrapléjico quien no puede moverse, pues se encuentra postrado en una cama, en San Juan de Miraflores.

El joven fue seleccionado por el Estado para recibir el bono de 380 soles, otorgado a los más vulnerables en medio de la pandemia por el coronavirus.

Es la madre de Fernando, Cesaria Vilcapi, quien acudió al Banco de la Nación con los documentos de su hijo, pero estos piden la presencia del muchacho hasta la ventanilla. El programa Al estilo Juliana fue testigo de cómo rechazaron a la señora.

“Solo nos dicen: “no, tiene que venir su hijo”, cómo es posible”, dijo la señora Cesaria, quien a sus 71 años es una paciente en riesgo para el coronavirus.

"Hemos ido una segunda vez, yo dije si lo podía llevar en un taxi y si podían salir e igual no quisieron", agregó la señora en medio del llanto e impotencia.

Por su parte, Fernando Estrella pidió a las autoridades no ser insensible con su caso.

“Les pido por favor, no sean insensibles, les pido que tengan mucha consideración, no solamente conmigo sino con todas las personas que deben estar pasando mi misma situación y que no pueden ir a cobrar su propio bono”, señaló el beneficiario.

La anciana es la única que mantiene el hogar y ahora está sin trabajo pues se dedica a limpiar casas dos veces por semana.