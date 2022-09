¿Quieres conocer dónde están los alquileres más baratos en Lima? El mercado de alquiler de inmuebles tiene una dinámica diferente al de la compra de viviendas. Los precios pueden responder a factores subjetivos, dependiendo de las percepciones que tienen los agentes inmobiliarios y los dueños de las propiedades.

El alquiler promedio en Lima Metropolitana presenta realidades diversas. Por ello, el portal especializado Properati analiza el mercado de renta para obtener un ranking de distritos según su nivel de precios.

¿Cuáles son los distritos con los alquileres más baratos?

Dicho ranking muestra que el precio promedio de alquiler más barato de la ciudad capital se encuentra en el distrito de Carabayllo, donde el arriendo de un departamento de 114 metros cuadrados (superficie promedio) cuesta US$ 293 al mes.

Le siguen Puente Piedra (US$ 318) e Independencia (US$ 330). Como se observa, los tres más baratos se ubican en la zona norte de la Lima Metropolitana.

Properati señala que solo 7 de los distritos de Lima presentan un crecimiento en precios, pues a nivel general, el valor de los alquileres en dólares ha disminuido durante el último año, siendo Rímac, Independencia y Chaclacayo donde este fenómeno se presentó con más fuerza, pues los precios bajaron entre 28% y 38%.

Por el contrario, el alquiler promedio se ha elevado en San Isidro, San Borja y Santiago de Surco, donde los precios se incrementaron entre 11% y 15%.

¿Cuáles son los distritos con los alquileres más caros?

Por otro lado, el ranking indica que los departamentos en San Isidro se alquilan por US$ 1,241 por mes (en promedio), siendo el valor promedio más alto de la capital peruana. Miraflores (US$ 1,169) y Barranco (US$ 1,023) completan los tres primeros puestos.

Las zonas de la ciudad donde se registra un nivel de variación que no supera el 5% son principalmente en Lima Moderna: Jesús María (1.7%), Lima Cercado (-0.4%) y Comas (-1.7%).

Los Olivos (-2%), Pueblo Libre (-4%) y Miraflores (5%) también forman parte de este grupo, pero dependerá de la urbanización en la que se busque una vivienda.

“Muchas personas en Lima siguen adaptándose al estilo de vida tras la pandemia. Varias personas se mudaron con familiares o más lejos de los distritos céntricos de la ciudad. La disminución de precios en el alquiler es una muestra de que el mercado sigue a la espera de que la demanda vuelva a crecer”, explica Carlos Vourakis, ejecutivo de Properati

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud informó sobre la ampliación en en el rango etario para la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. En este video te contamos todos los detalles de cuáles son los requisitos y a quiénes les corresponde.