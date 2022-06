El encierro por la pandemia de coronavirus lo motivó a viajar. Franklin Ramírez Lino cuenta que antes de la pandemia viajaba dos veces al año, pero desde noviembre del 2020, luego de la cuarentena por la Covid-19, empezó a hacerlo con más frecuencia.

“En ese mes viajé a Huaraz, grabé videos muy bonitos y los publiqué en Instagram. A la gente le gustó. Recibí bastantes comentarios positivos. Entonces empecé a crear contenidos semanalmente”, afirma.

En entrevista para OJO este instagrammer comparte su experiencia de viajar por el Perú.

¿Por qué el nombre de tu cuenta de Instagram es viajerochaulino?

Hay dos razones. La primera es porque mi segundo apellido es Lino y la segunda porque nací en el distrito de San Pedro de Chaulan, en la provincia de Huánuco, y a los que nacimos allí nos dicen chaulinos. Me siento muy identificado con el lugar en donde nací y con mi apellido.

¿Cómo te preparas para tus viajes?

Busco en YouTube o en Google datos de los destinos a los que deseo viajar y voy para explorar. En el trayecto obtengo información de cómo llegar. Viajo todas las semanas, los sábados y domingos, a lugares cercanos a Lima y en feriados voy a provincias porque tengo más días libres. Conocer nuevos lugares es lo que me apasiona.

¿Qué información tienen tus publicaciones en Instagram?

Cada foto, video o historia tiene información del lugar, de cómo llegar con mayor facilidad, de las rutas que existen, costos, doy a mis seguidores recomendaciones de viaje, etc. Trato de ser lo más claro posible al dar la información.

¿Algún lugar al que has viajado te ha dejado impactado?

Hace unas semanas conocí el pueblo de Laraos, en la provincia de Yauyos. Es un lugar muy hermoso, tiene mucho por ofrecer. Me gustó mucho el paisaje. Las personas son muy amables. Laraos tiene lagunas, miradores y se puede practicar deportes de aventuras como el trekking que haces al cañón de Shucto.

¿Las personas a las que no les gusta viajar deberían animarse a hacerlo?

Sí. Yo no conocía mucho el Perú, pero cuando empecé a viajar amé el triple a mi país. Es maravillosa la diversidad de culturas, paisajes, comidas, de su gente. Hoy estoy más enamorado del Perú. A las personas que aún no se animan a viajar los invito a hacerlo. No se van a arrepentir.

¿Qué recomendación básica les darías a los viajeros?

Antes de viajar es bueno informarse del lugar al que se está yendo, de cómo está el clima y qué temporada es buena para ir.

FICHA BIOGRÁFICA

Franklin Ramírez estudia Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica del Perú. Trabaja en el área de escenografía en Latina Televisión. Su cuenta en Tik Tok es @viajerochaulino.pe y su canal en YouTube es Viajerochaulino.

76.4 mil seguidores tiene en Instagram su cuenta de @viajerochaulino.