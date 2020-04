El político Salvador Heresi no dudó en manifestarse por los casos de coronavirus que han remecido al Congreso de la República, cuyos parlamentarios positivos ya suman 7.

En esta ocasión no dudó en mofarse del hecho que Daniel Urresti no hay sido contagiado de COVID-19.

Incluso, Heresi bromeó y dijo que con los anticuerpos de Urresti se podría hacer la vacuna.

“Con el contagio de mi amigo el congresista Aaron y el no contagio de Daniel Urresti hay que analizar su sangre por los anticuerpos. Quizás de allí salga la vacuna porque todos los de su partido caen menos él. Alerta Minsa”, escribió.

Fiel a su estilo, Daniel Urresti, lo troleó y colocó la letra de una cumbia argentina.

“Tranquilo, Salvador Heresi. Soy el número uno, cuando quieras te vacuno...”, respondió el parlamentario.

“Nunca hay que perder el sentido del humor, sarcásticamente le respondo, es cuestión de barrio”, dijo esta noche Urresti en el programa de Juliana Oxenford.

“Estoy sano, no me he contagiado, como debe ser”, agregó Urresti.

Tranquilo, @SalvadorHeresi. Soy el número uno, cuando quieras te vacuno... 🎵 pic.twitter.com/kputMCeW58 — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) April 15, 2020

