Aunque hay una tendencia creciente de contagios COVID-19 a nivel nacional, el Gobierno descartó ayer la suspensión de eventos sociales como medida de prevención ante la cuarta ola. “El Ministerio de Salud (Minsa) continuará monitoreando la situación epidemiológica por COVID-19. Se invoca a ciudadanía y dueños de locales de entretenimiento a cumplir con protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarillas en espacios cerrados”, señaló el Ejecutivo en sus redes sociales.

Más tarde, tras el Consejo de Ministros, el titular del sector Cultura, Alejandro Salas, negó, además, que se vayan a aplicar medidas restrictivas adicionales.

“Tenemos una norma que establece el tema de la emergencia sanitaria. Está absolutamente vigente, no ha sido modificada y ni siquiera ha estado en agenda algún tipo de texto sustitutorio legal para ver las condiciones sanitarias en cuanto al ejercicio de la ciudadanía o sus libertades”, refirió.

También reiteró que la Gran Parada Militar no se llevará acabo como años anteriores a la pandemia, al aire libre y en la avenida Brasil, debido a que los ciudadanos se aglomeran, y quieren evitar cualquier riesgo.

Vacunación debe ser una prioridad

El médico y director de investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta-Tristán, consideró como “correcta” la decisión del Gobierno pues si bien se espera que haya más contagiados, el ritmo de casos graves no crece en la misma dinámica por la protección de las vacunas.

“Si el Minsa da órdenes que no son basadas en evidencia, lo que pasará es que la población no lo va a cumplir. Eso debilita el liderazgo del ente rector”, dijo a OJO.

Añadió que plantear restricciones a libertades significa incapacidad para vacunar. “Lo que se debe focalizar es en avanzar la vacunación de aquellos grupos que aún no están protegidos”, señaló tras advertir que la estrategia de vacunación perdió rumbo desde que asumió el sector el exministro Hernán Condori.

“El reto en esta cuarta ola en el tema de salud es que no pase lo de la tercera ola. Es decir, que se saturó todo el sistema por la mayor cantidad de casos y, por tanto, no se atendieron las otras enfermedades. Muchos fallecieron no tanto por COVID-19 sino porque el paciente con cáncer, diabetes o infarto no tuvo donde atenderse”, agregó.

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, también opinó que es “difícil reducir aforos y que se cumpla”, por eso, enfatizó en que se debe priorizar la vacunación.

“El Ministerio de Salud debe ampliar más centros de vacunación, relanzar la campaña con fuerza y abrir vacunatorios de 7 de la mañana a 10 de la noche. Además, en los colegios debe hacer barrido hacer el barrido”, dijo.

“El mensaje debe ser uno, que la gente no se confíe que porque está vacunada no le va a dar; dos, seguir usando la mascarilla, tres, no estar en ambiente cerrados y cuatro que se vacunen, que es lo más importante para no enfermar gravemente”, añadió.

