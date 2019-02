Cuatro de cada cinco sacerdotes del Vaticano son homosexuales, según libro

El 80% de sacerdotes del Vaticano son homosexuales, de acuerdo al libro In the Closet of the Vatican, que será publicado en los próximos días.

El sociólogo y periodista francés Frederic Martel pasó 4 años investigando y realizando 1,500 entrevistas para realizar el libro de 570 páginas, el cual revela la doble vida que llevarían los sacerdotes.

De acuerdo al libro, 4 de cada 5 curas de la Iglesia Católica son homosexuales, lo que no significa que sean sexualmente activos, señala The Guardian.

Asimismo, durante la investigación, Martel descubrió que algunos sacerdotes mantienen relaciones a largo plazo pero de forma muy discreta. Sin embargo, otros clérigos mantendrían relaciones íntimas ocasionales con parejas homosexuales.

En el libro también se explica que algunos sacerdotes revelaron el código tácito del 'closet', es decir, que cuando más homófobos son, más probabilidades tenían de ser homosexuales.

Para realizar el libro, Frederic Martel habló con 41 cardenales, 52 obispos y monseñores, 45 embajadores papales o funcionarios diplomáticos, 11 guardias suizos y más de 200 sacerdotes y seminaristas, según el Daily Mail.

Papa Francisco

Además, el libro hablará del celibato, la misoginia y los complots contra el actual líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco.

Cabe resaltar que el libro saldrá a la venta en 8 idiomas el próximo miércoles.

