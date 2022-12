Una joven fue estaba bajo el cuento de la encomienda. Ella sacó un préstamo de S/20.000 para cubrir los supuestos cargos locales que se debían pagar por el ingreso de las maletas al país. Ahora está endeudada y no puede continuar sus estudios de gastronomía.

Según reveló la víctima a ATV Noticias, ella fue contactada por Instagram por un sujeto llamado Wong Nicholas, quien le dijo residir en Singapur y ser un buen amigo de un conocido de ella. Fue por ese motivo que ella confió. Al ganarse su confianza, le dijo que le enviaría un paquete con joyas, carteras y otros objetos de valor como regalo.

“Me dijo que me estaba enviando unas cosas. Me mandó fotos de todo. Me dijo que lo tomara como un obsequio. Supuestamente pasaron tres días y me llegó un correo y un mensaje a WhatsApp que el supuesto paquete había llegado”, precisó.

Mujer sacó préstamo de S/20.000 para pagar supuesto paquete con regalos

“Cariño, te envié los artículos querida. Te los envío a través de la empresa de entrega más rápida. Te llamarán, te enviarán un correo electrónico o te enviarán un WhatsApp. Una vez que lleguen a tu país, te guardo el dinero en el paquete... Quiero que lo mantengan en secreto, ¿de acuerdo?”, le dijo Wong Nicholas vía WhatsApp.

“(Yo desembolse) los S/20 mil porque tenía que pagar los cargos locales. Me dijo que él no tenía permiso, que yo tenía los documentos”, explicó. Añadió que incluso tuvo que sacar un préstamo.

“Creo que la ambición (me ganó). Nunca me había pasado esto. Yo había sido siempre precavida, pero no sé que me pasó esta vez”, puntualizó.