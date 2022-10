El Gobierno prorrogó una vez más el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 45 días, para combatir la inseguridad ciudadana. A través de un decreto supremo, publicado de manera extraordinaria en El Peruano el sábado, el Ejecutivo extendió la medida con que “la Policía mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional y libertad de reunión, entre otros.

Para el experto en seguridad ciudadana César Ortiz, esta nueva prórroga no servirá de nada, al igual que las anteriores, pues no hay una estrategia del Ministerio del Interior y la medida tiene un fin político.

“Están haciendo esto, no por un tema de seguridad ciudadana, sino por un tema político, por si viene un estallido social ante tanta corrupción”, dijo a OJO.

“Se están guardando para en el caso de una emergencia social, ellos puedan usar este estado de emergencia a fin de que la gente no salga de sus hogares, no haga manifestaciones, no reclame, no proteste”, agregó.

En tanto, el exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) José Luis Gil dijo que el Ejecutivo lo hace para tratar de opacar las próximas movilizaciones. “El presidente Pedro Castillo se equivoca al limitar el libre tránsito de los ciudadanos solo por el temor que le genera saber que habrá una marcha multitudinaria, como la que se viene el 5 de noviembre”, anotó.

OJO AL DATO. En estado de emergencia suspenden algunos derechos. ”En los 100 días de mi gestión se realizaron 267,196 operativos y se detuvo a 74,160″, dijo Willy Huerta, ministro del Interior.

