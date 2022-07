La segunda edición de los Cyber Days 2022 continúa hasta el viernes 22 de julio con más de 150 marcas que ofertan sus productos. Para las compras online, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) indicó que existen diversos medios de pago que se puede utilizar, algunos bancarizados y otros no bancarizados.

Indicó que comprar por internet no es exclusivo para quienes cuentan con tarjeta de crédito, puesto que existen medios de pago alternativos.

En ese sentido, el gremio señaló que es sumamente importante que se verifique en el portal e-commerce donde le interesa comprar y cuáles son las opciones en medios de pago que tiene.

Si no estás seguro de cómo realizar el pago en tu próxima compra online, la CCL presentó el proceso que debes seguir y luego el detalle de todos los medios de pago que puedes utilizar.

Proceso de una compra online

No todos los comercios tienen el mismo proceso en sus portales e-commerce, no obstante, aquí los pasos más generales que deberías seguir en tu próxima compra online:

Elige el producto

Luego de buscar en diversos portales de comercios y elegir el producto que quieres comprar, en la página debes verificar título, imágenes y descripciones. Después ve al siguiente paso con un clic sobre la opción “Comprar”, “Agregar al carrito”, “Agregar a la cesta” o “Agregar a la bolsa”.

Observa el resumen de tu compra

Podrás observar el resumen de tu compra, con el detalle de la cantidad de productos que has agregado y el precio unitario de cada uno dellos, así como el subtotal del monto que deberás pagar. En este paso, la mayoría de comercios electrónicos te darán la opción de seguir comprando, para que busques, elijas y agregues otros artículos a tu “carrito”.

“Inicia Sesión”, “Regístrate” o “Compra como invitado”

El siguiente paso en el proceso de compra, es que te identifiques como una persona real. Si estás registrado en dicho portal, debes iniciar sesión con tu usuario y clave. En caso no lo estés, usualmente tendrás dos opciones: “Registrarte” o “Comprar como invitado”. Deberás ingresar tu datos personales, los más relevantes para la compra, como nombres, apellidos, DNI, dirección, e-mail, teléfono, etc.

Realiza el pago

Luego se actualizará el “Resumen de tu compra” puesto que se agregará el costo de envío, y así observarás ahora el costo total. Entonces harás clic sobre la opción “Realizar el pago” para ser dirigido al módulo de pagos, donde ingresarás los datos de tu tarjeta de crédito/débito o podrás elegir cualquier otra forma de pago alternativa. Es indispensable que verifiques que el portal cuenta con un certificado de seguridad, para esto debes observar en la parte superior izquierda de la pantalla la presencia de un pequeño candado.

Principales medios de pago para comprar por internet

Al llegar al “Módulo de pagos” del portal donde deseas comprar debes verificar y elegir uno. Te detallamos a continuación los principales medios de pago que ofrecen los comercios electrónicos presentes en nuestro mercado:

Tarjeta de Crédito

De los medios de pago disponibles, el pago con tarjeta de crédito es más utilizado en las compras por internet. Como cliente, debes tener la certeza que tu tarjeta está habilitada para compras online y para pago en cuotas, de no ser así debes contactarte con tu banco para poner esta opción. También debes contar con el saldo suficiente para la adquisición.

Es muy importante que consideres que para que un comercio electrónico acepte pagos con tarjeta de crédito, debe estar integrado con una pasarela de pagos autorizada porque está interconectada con el sistema financiero.

Tarjeta de débito

La tarjeta de débito es el segundo de los medios de pago más utilizados en las compras por internet. Técnicamente, pagar así tiene el mismo proceso que pagar con tarjeta de crédito, y en ambos casos debes contar con el saldo suficiente para la compra. La única diferencia es que con una tarjeta débito no podrás utilizar el famoso pago en cuotas.

Pago en agencia bancaria.

Si no cuentas con tarjeta bancaria, esta forma de pago es ideal para ti, o si teniéndola no deseas utilizarla en tus compras por internet.

De los medios de pago disponibles, este es el tercero más utilizado, por ser fácil y seguro. Al elegir opción (por ejemplo la proveída por las empresas PagoEfectivo o SafetyPay) recibirás un código junto a una serie de instrucciones. Luego, puedes pagar a través de tu banca por internet, o presencialmente a un agente bancario. Después que realizas el pago, el e-commerce recibe automáticamente la confirmación, y empezarán a atender tu pedido.

Cuótealo

Es un nuevo método de pago online con el que podrás comprar por internet en cuotas y sin tarjeta de crédito. Solo necesitas ser cliente del BCP y realizar compras mayores a S/ 100 o US$ 30.

Pago contraentrega

Es ideal para ti, si eres de esos usuarios que antes de pagar, prefieren primero recibir el producto y verificar que todo está conforme con el mismo. O también si se trata de un nuevo portal de venta online, en el cual aún no puedes aún confiar para ingresar los datos de tu tarjeta, y primero deseas probar la seguridad y calidad de su su servicio.

Billetera electrónica y QR

Gracias a la transformación que han iniciado las principales entidades bancarias en el Perú, es posible que muchas de las operaciones financieras las puedas realizar desde un smartphone. Una de estas innovadoras soluciones, son los pagos a través de billeteras electrónicas, que se realizan escaneando un cógigo QR, accediendo desde el app de tu entidad bancaria. En e-commerce, algunas pasarelas de pago presentes en el mercado peruano, ya ofrecen esta forma de pago a sus comercios integrados.

Pago y recojo en tienda física.

Pagar y recoger en tienda, no es de las formas más utilizadas. No obstante algunos comercios electrónicos lo ofrecen, para usuarios que por temas como el trabajo, no pueden recibir el producto en su domicilio en horarios convencionales.

También tienes la opción de, primero observar el producto para tu conformidad, y ver otras opciones en tienda, antes de pagar. No olvides que, debes verificar que esté disponible esta opción en el e-commerce donde te interesa comprar.

