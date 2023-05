Desde hace más de un mes las familias que vivían en la ribera del río Chillón, en Puente Piedra, y que perdieron sus casas de madera por el aumento de su caudal debido a las intensas lluvias, siguen durmiendo en carpas y aún no reciben el bono de arrendamiento de S/ 500 que otorga el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a los damnificados.

Un equipo de diario OJO recorrió la ribera del río y conversó con Ana Lucía Verástegi Marquez, una de las víctimas. “Estamos abandonados, olvidados, necesitamos el bono, pero nos han dicho que hay problemas con nuestro empadronamiento, por eso no nos toman en cuenta. Somos 14 familias damnificadas que desde hace más de un mes vivimos en carpas en el parque Villa Flores”, indicó.

Ana Lucía Verástegui es una de las damnificadas. Siempre regresa a su precaria casa en la ribera del Chillón para cuidar de que no se roben algunas de las pocas cosas que ha dejado. Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec

PRECARIEDAD

Diario OJO fue al parque Villa Flores en busca de las demás familias damnificadas. Ellas contaron la terrible situación que están viviendo.

”No tenemos qué comer, un señor nos ha prestado su triciclo para que vayamos a buscar cosas por la calle para vender y comprar alimentos. Yo he querido regresar a mi casita, pero no nos dejan porque es riesgoso. Ha sido declarada inhabitable. Estamos empadronados, pero no llega el bono”, manifestó María Marquez Peña.

Adultos mayores y con discapacidad, como la señora María Marquez, también viven en carpas. Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec

Asimismo, otra damnificada, la señora Pilar (54) señaló a OJO: “al inicio recibimos apoyo de la Municipalidad de Puente Piedra y de muchas entidades privadas. Ahora no recibimos nada. Hace casi una semana no llegan los alimentos. Hoy (ayer) solo tenemos un paquete de fideos y harina para preparar algo”.

Muy preocupante es el caso de Gil Sandoval Pompeyo, un damnificado adulto mayor. “Del ministerio me han dicho que los que recibimos Pensión 65 no tendremos bono porque ya nos dan ayuda del Gobierno. Sin embargo, lo que me dan es S/ 250 cada dos meses. Eso a las justas me alcanza para comer. ¿Dónde voy a vivir ahora? Además, he sido mal empadronado, me han incluido como parte de una familia, pero yo vivo solo, necesito apoyo”, declaró a OJO.

Manifiestan que desde hace una semana no tienen alimentos nutritivos para cocinar. Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec

OJO AL DATO

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) será otorgado mensualmente durante dos años.