Después de seis años de lucha en los tribunales, Dania Calderón García, de 42 años, se convirtió en la primera mujer trans que cambió el sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI) sin la necesidad de someterse a una reasignación genital. Ella recibió su nuevo documento el martes último en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Santa Anita en medio de música y acompañada de sus amigas del colectivo Féminas Perú.

“Este proceso no ha sido nada fácil. Ha sido un proceso largo, tedioso, no solo desgastante en lo económico, físico, sino también en lo mental. Ha sido un proceso, que particularmente, me ha pasado factura en estado anímico”, declaró Dania Calderón en conferencia de prensa a través de la cuenta de Facebook del colectivo Féminas Perú.

Dania Calderón recibió su DNI acompañada de sus amigas. (Foto: Féminas Perú)

“En un momento del proceso había decido dejarlo todo. Había tantas incongruencias de la Reniec acerca de mi demanda que influyó en el tema de la decisión pero seguí firme. Como tengo mis compañeras aquí en Féminas, siempre ellas acompañándome, en las buenas y en las malas y es en ellas donde tuve el soporte de seguir adelante en este caso. A veces la sociedad nos empuja a tomar decisiones equivocadas”, dijo.

Calderón indicó que urge una ley de identidad de género, que es un derecho de todo ciudadano. “Yo estoy contenta por una parte de haber logrado este derecho humano y el respeto humano que todos debemos tener pero por otra parte me siento frustrada por las trabas en Reniec por la certificación de mi partida y de mi DNI. No deseo que mis compañeras pasen por lo que yo he vivido. Necesitamos urgentemente una ley de identidad de género”, precisó.

Ella señaló que su caso debe ser tomado como una referencia por el Reniec. “Si Reniec ya me dio mi DNI con el cambio de sexo y de nombre que es lo que corresponde yo le pediría a las autoridades de Reniec que no nos obstruyan más. Si la justicia ha fallado a mi favor que el caso de mis compañeras también sea igual”, puntualizó.

La doctora, Johan Sotelo, defensa de Calderón, contó que el proceso se inició en el año 2016 en la ciudad de Huaraz y por lo complejo del caso fue trasladado a Lima y ha sido una lucha constante. “En el país no hay una aceptación a lo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que solo basta la voluntad de la persona para su reconocimiento en sus documentos de identificación”, sostuvo.

“Basta de estar pidiendo certificados psicológicos, psiquiátricos y cirugías. La persona no se vuelve trans de un día para otro, es algo que vive desde su pequeña infancia. No reconocer a las personas con el género que se identifica es violentarlas, sobre todo cuando sufren de discriminación”, agregó la abogada.