Daniel Salaverry asegura no temer a Fuerza Popular tras recomendación de suspensión

Mediante su cuenta en Twitter, Daniel Salaverry se pronunció tras la recomendación de la Secretaria Técnica de la Comisión de Ética de suspenderlo por 120 por presuntas irregularidades en la información consignada sobre sus viajes de representación.

Daniel Salaverry negó tener miedo a la cúpula de Fuerza Popular. "La desesperación de la CÚPULA de FP por sacarme de la Mesa Directiva es evidente. Soy un obstáculo para sus blindajes y su obstrucción a la justicia. Pretenden sancionarme por informes que no elaboré ni firmé. Venganza pura !!! No callaré porque NO LES TEMO!!!", escribió.

El informe elaborado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Ética, cuya mayoría es de Fuerza Popular, se presentará y debatirá este lunes 3 de junio a las 5 p.m.

Recordemos que Daniel Salaverry negó tal imputación y hasta no dudó en señalar que la Comisión de Ética y Fuerza Popular estaban "negociando su cabeza", para impedir su reelección en la Mesa Directiva del Congreso.