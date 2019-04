Daniel Salaverry: "Beteta ha metido en problemas a las congresistas Aramayo y Letona" (VIDEO)

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció a raíz de la reciente información que demostraría que Alejandra Aramayo no fue testigo de la supuesta agresión que realizó contra Karina Beteta.

"Desde el primer momento dije que esas supuestas agresiones verbales jamás habían ocurrido. La congresista Beteta ha presentado una denuncia acompañando a los supuestos testigos sin ni siquiera pedir su autorización, las ha metido en este problema, poniéndolas como testigos de este hecho", manifestó a la prensa.

Cabe indicar que Beteta Rubín señaló que tanto Alejandra Aramayo y Úrsula Letona fueron testigos del hecho. Sin embargo, una reciente información periodística demostraría que Aramayo no estuvo ese día en en Pleno debido a una licencia médica.

Por ello, Salaverry Villa recordó que ambas parlamentarias, señaladas como testigos, no estuvieron presentes en el Pleno del Congreso aquel día (18 de octubre). "Son testigos bamba, con esos argumentos quieren procesarme en la Comisión de Ética, y ya lo están haciendo. Quieren sancionarme para que yo dejé la Mesa DIrectiva", anotó.

Asimismo, indicó que él ha demostrado con documentos que los argumentos de Beteta Rubín no tienen validez. Añade que dicha denuncia está plagada de "varias contradicciones" debido a que se involucran a Alejandra Aramayo, Úrsula Letona y también a Federico Pariona quién también versiones distintas. "No saben cómo sustentar la mentira que han dicho y la denuncia. Están buscando una sanción para que yo renuncie o me aleje de la Mesa Directiva (...) He conversado con esa congresistas y están sorprendidas que la congresista Beteta las haya puesto como testigo", expresó.

Por otro lado, descartó que vaya a denunciar a Karina Beteta ante el grupo ético porque no se le puede hacer perder el tiempo, a dicha comisión, qué tiene temas más importantes que resolver.

Reelección

En otro momento, se le consultó si ha descartado volver a postular nuevamente a la Mesa Directiva, en la próxima legislatura congresal.

"En política uno nunca puede descartar nada, pero otra cosa distinta, es que yo lo tenga definido que está trabajando en eso. Yo estoy trabajando para mejorar el congreso parente y recuperar su credibilidad”, dijo.

En ese sentido, precisó que si en algún momento se evalúa su gestión y se presenta la propuesta ko evaluará.

Salarios

A raÍz de lo señalado por Yesenia Ponce, quien señaló que el salario de los parlamentarios es muy poco, Salaverry trató de dar mayor comentario.

"Son frases que no son las más felices. No voy a opinar al respecto porque sería ofender a los millones de peruanos que trabajan ganando el sueldo mínimo y que un congresista diga semejante barbaridad no merece opinión", indicó.

Caso 'Las Bambas'

En otro momento, también se le consultó respecto al tema de 'Las Bambas' e Indicó que no se debe aperturar un diálogo con las "carreteras bloqueadas, bajo amenazas o extorsión por parte de las comunidades" debido a que esto dejaría un presedente nefasto para el país.

