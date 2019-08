Daniel Salaverry envía sentido mensaje tras muerte de su hermano mayor

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, no acudió al Mensaje de la Nación ni más compromisos por la sensible muerte de su hermano producto de un infarto cardíaco. Hace varios días el parlamentario no daba señales de comunicación pese a la coyuntura.

Es así que ayer decidió publicar un sentido mensaje luego de su duelo. "La partida de Pancho (Francisco) es un golpe muy duro, pero lo recordaremos siempre como el gran hermano, hijo, padre y amigo que fue", señala Salaverrry en su mensaje.

"Hermanito, sabes que te queremos mucho y te extrañaremos demasiado", confesó en su cuenta. Cabe señalar que su hermano falleció cerca al 28 de julio, por lo que el lesgislador tuvo que viajar de emergencia a Trujillo.