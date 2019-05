Daniel Salaverry contó que fue guachimán de madrugada a los 18 años: "he trabajado de todo" | VIDEO

El presidente del Congreso,Daniel Salaverry, visitó el set de "Porque hoy es sábado con Andrés" y habló de los difíciles momentos que vivió cuando se convirtió en padre a los 18 años y los trabajos que tuvo para mantener a su familia.

Señaló que todo lo hizo para conseguir una mejor calidad de vida para su familia y ahora sus hijos disfrutan de ese esfuerzo.

"He trabajado en todo, un mil oficios", comentó. "De guachimán, vigilante de una empresa de transporte que ya no existe", agregó.

Contó, además, que esto sucedió en el año 1991 y no le deban uniforme, solo un palo. Del mismo modo contó que fue un papá cuando era muy joven y su primer hijo nació cuando él se encontraba en segundo ciclo de Arquitectura. Pero, jamás quiso abandonar sus estudios.

"Trabajaba de 7 a 7 (noche a mañana)", contó. Sin embargo, agregó una pequeña travesura que realizaba para poder llegar a sus clases. Un compañero de trabajo lo ayudaba para que salga a las 5:30 y pueda llegar a sus clases que eran a las 7 de la mañana.

En un momento de la entrevista se sintió avergonzado y señaló que jamás le había comentado esto a alguien que no pertenece a su familia. "Esto no lo he comentado nunca y nunca lo he utilizado como una herramienta política. Así como yo millones de peruanos hacen lo mismo y no me parece algo de destacar", finalizó.

HAY MÁS...