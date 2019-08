El gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de Los Olivos, Daniel Urresti, admitió que realizó disparos durante un operativo contra ambulantes que terminó en una batalla campal.

En declaraciones para Canal N, Daniel Urresti reveló que Fiscalización intervino a un vendedor ambulante cuando aparecieron varias personas dispuestas a agredir a su personal, a quienes acusó de ser cobradores de cupos.

“La mafia que es la que cuida, la que vende y la que cobra por metro cuadrado en ese pasaje (...) se han aparecido 40 personas armadas”, dijo Daniel Urresti.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana, todo comenzó cuando escuchó tres disparos. En ese momento decidió salir de su vehículo para defender a su personal.

“Al llegar lo que vi era que atacaban con todo a los pocos fiscalizadores y serenos que estaban interviniendo. En ese momento se escuchan dos balazos más y el personal de los mototaxistas piratas, que son la mayoría de nacionalidad venezolana, han comenzado a acercarse lanzando piedras. Hemos estado cercados por los dos lados y mi personal no podía salir”, sostuvo.

En ese sentido, Daniel Urresti admitió que disparó entre siete o ocho veces para retirar a su personal del lugar: “Para lograr que mi personal salga de esta emboscada donde prácticamente nos iban a masacrar, yo he sacado mi arma, tengo licencia. Es un arma que utilizo desde los 17 años, no soy un novato. He sacado el arma y he hecho disparos disuasivos hacia el cielo”.

“Estos disparos permitieron que mi personal logre subir a los vehículos y poder salir de esta emboscada. Nos han perseguido casi una cuadra (...) no ha habido una pelea de fiscalizadores y serenos contra ambulantes, porque solamente estábamos interviniendo un ambulante y ese señor ambulante estaba parado ahí. La pelea ha sido contra los mafiosos, contra los que cobran los cupos, han sido como 40”.

Daniel Urresti aseguró que volvería actuar de esta forma para salvar las vidas de los fiscalizadores y serenos: “Los que han atacado son los mafiosos. Otra cosa, esto yo lo volvería a hacer porque lo que yo he hecho es rescatar con vida a mi personal. De otra manera, lo más seguro es que estuviésemos lamentando muertes en este momento ya sea de serenos o fiscalizadores”.