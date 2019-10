El gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos, Daniel Urresti, reapareció en los medios para revelar que finalmente se animó a postular al Congreso de la República.

Daniel Urresti asegura que aún no define con qué partido postulará. Él criticó que a muchos funcionarios no les importe la seguridad ciudadana pues ellos viven siempre resguardados.

En ese sentido, Daniel Urresti reveló que él no cuenta con seguridad y que camina solo por las calles.

“No es posible que cada congresista tenga dos personas de seguridad. Si caminaran por la calle sin seguridad, la gente los aplaudiría y no les tiraría agua, basura, ni conos de seguridad”, señaló.

Incluso, Daniel Urresti se comparó con el impasse ocurrido con el excongresista Carlos Tubino, a quien le aventaron un cono de seguridad cuando intentaba ingresar al parlamento luego de que este fue disuelto.

“Yo no tengo seguridad, yo ando solo y a mi la gente me saluda, me respeta, nadie me tira agua, ni un cono, nadie me insulta”, agregó.