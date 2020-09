El vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró que el Ejecutivo ha llegado a acuerdos irregulares con representantes de diferentes bancadas del Parlamento a fin de conseguir el apoyo necesario para que no prospere la moción de vacancia presidencial planteada contra el mandatario Martín Vizcarra.

En su intervención en el debate de la moción, el legislador afirmó que no se conseguirá vacar al jefe de Estado debido a que ya habían acuerdos con ciertas bancadas a cambio de puestos públicos en regiones, así como presupuesto para determinadas localidades. Sin embargo, no reveló los nombres de las agrupaciones que habrían participado de estos arreglos.

“El presidente Vizcarra deberá ser investigado una vez que haya acabado su mandato en 2021, porque ni hoy ni mañana habrá vacancia, sabemos que no hay consenso. Hay importantes diferencias de opinión, hay quienes por puestos en el interior del país ya negociaron con el Ejecutivo, otros por el ofrecimientos de presupuesto para sus regiones o localidades ya negociaron, hay otros creen que no hay delitos. Los motivos son varios, nosotros sabemos que no hay votos para una vacancia”, manifestó.

Luis Simeón Hurtado, de Acción Popular, exigió a Urresti que mencione los nombres de las bancadas o congresistas que habrían incurrido en esas prácticas.

“Nosotros no podemos permitir que Urresti diga que hay bancadas que habrían negociado, yo le pido que dé nombres de quienes han negociado con el Ejecutivo a cambio de presupuesto su región. Yo lo emplazo al congresista Urresti a que dé los nombres”, sostuvo.

Desde fuera del Congreso, el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, también se pronunció para exigir a Daniel Urresti que diga nombres tras su denuncia. “Debería decir los nombres de esas bancadas. El cargo de congresista no le da derecho a difamar”, escribió en su cuenta de Twitter.

El cong @DanielUrresti, lanza irresponsables aseveraciones, como que habría habido negociaciones para que voten contra la vacancia. Deberia decir los nombres de esas bancadas. El cargo de congresista no le da derecho a difamar. @larepublica_pe @peru21noticias @exitosape — Mesías Guevara (@MesiasGuevara) September 18, 2020

Luego de su intervención en el pleno, la prensa le consultó fuera del Congreso si tenía pruebas que corroboren sus afirmaciones, Urresti afirmó que se trata de un “rumor” que es del conocimiento de los 130 legisladores.

"Si me piden pruebas, no tengo, pero los 130 congresistas reconocen que esto se está dando, ese es el rumor, hay gente que está representando del Gobierno, hay partidos que han negociado porque tiene regiones en los que tienen alcaldes y hay otros a los que les han nombrado a prefectos y subprefectos”, aseveró a los medios.

